دروز يرفعون علم إسرائيل في سوريا |فيديو - صور

وكالات

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي منذ قليل مقطع فيديو مصور للحظة قيام شخصين من الدروز برفع العلم الإسرائيلي في مدينة جرمانا بمحافظة السويداء بسوريا، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

دروز يرفعون العلم الإسرائيلي في السويداء احتفالًا بالتدخل الإسرائيلي وقصف دمشق . pic.twitter.com/PwA248nbNr — خبرني - khaberni (@khaberni) July 16, 2025

وجاء ذلك بعد قصف إسرائيلي استهدف مقر وزارة الدفاع السورية والقصر الرئاسي ومقر قيادة الأركان وسط العاصمة دمشق، وذلك وفق ما ذكر مصدر أمني إسرائيلي للقناة 12 الإسرائيلية.

وفي هذا السياق وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حديثه إلى الطائفة الدرزية الموجودة في إسرائيل، قائلًا: "أقول لإخوتي الدروز الإسرائيليين إن الوضع في السويداء وفي جنوب غربي سوريا شديد الخطورة".

وأضاف نتنياهو، في بيان صادر عن مكتبه اليوم، إن الجيش وسلاح الجو وقوات أخرى تعمل من أجل "إنقاذ إخوتنا الدروز في السويداء وللقضاء على عصابات النظام السوري"، محذرًا الدروز الإسرائيليين من العبور إلى الحدود.

وتابع: "لا تعبروا الحدود لأنكم تعرضوا حياتكم للخطر ويمكن أن تُقتلوا أو تُخطفوا، وأنتم تعوقون جهود الجيش الإسرائيلي، لذا أطلب منكم: عودوا إلى منازلكم، واتركوا للجيش القيام بمهمته".