إعلان

حقوق إنسان النواب" تناقش الأحد ظاهرة زواج القاصرات بمشاركة وزير الإعلام

كتب : نشأت حمدي

06:00 ص 26/03/2026

النائب طارق رضوان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعاً للجنة يوم الأحد الموافق 29 مارس 2026، لمناقشة سبل التصدي لظاهرة زواج الأطفال في جمهورية مصر العربية، وبصفة خاصة زواج الفتيات.

ويأتي الاجتماع في إطار حرص اللجنة على مواجهة هذه الظاهرة التي تمثل خطراً بالغاً على الصحة البدنية والنفسية للأطفال، فضلاً عن كونها انتهاكاً صارخاً لحقوقهم الأساسية التي كفلها الدستور والقانون والمواثيق الدولية.

كما تعقد اللجنة اجتماعاً آخر يوم الاثنين الموافق 30 مارس 2026، لبحث سبل تعزيز دور الإعلام من منظور حقوق الإنسان، وذلك بحضور الدكتور ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام، في خطوة تستهدف دعم الرسالة الإعلامية بما يسهم في نشر الوعي وترسيخ قيم حقوق الإنسان داخل المجتمع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

زواج القاصرات حقوق الإنسان بالبرلمان مجلس النواب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

انقسام أمريكي حاد.. 59% يرفضون حرب إيران و"ترامب" في مواجهة غضب الناخبين
شئون عربية و دولية

انقسام أمريكي حاد.. 59% يرفضون حرب إيران و"ترامب" في مواجهة غضب الناخبين
"نحن نخسر الحرب".. محلل عسكري أمريكي: الهجوم على إيران يفشل عسكريًا وقانونيًا
شئون عربية و دولية

"نحن نخسر الحرب".. محلل عسكري أمريكي: الهجوم على إيران يفشل عسكريًا وقانونيًا
سخر من طهران وتحدث عن السلاح النووي.. ماذا قال ترامب في كلمته بشأن الحرب
شئون عربية و دولية

سخر من طهران وتحدث عن السلاح النووي.. ماذا قال ترامب في كلمته بشأن الحرب
حدث بالفن | موعد عزاء مخرج وحل أزمة سفاح التجمع وكنزي دياب بإطلالات جريئة
زووم

حدث بالفن | موعد عزاء مخرج وحل أزمة سفاح التجمع وكنزي دياب بإطلالات جريئة
"السياحة" تستبعد المتورطين في واقعة تسلق أحد التوابيت بسقارة
أخبار مصر

"السياحة" تستبعد المتورطين في واقعة تسلق أحد التوابيت بسقارة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مقامرة الحرب.. مراهنون يسبقون "وقف إطلاق النار": من يربح في صراع أمريكا وإيران؟
وزير الخارجية الإيراني: تل أبيب دفعت أمريكا للحرب لتحقيق مشروع إسرائيل الكبرى
عاجل - إيران ترفض الخطة الأمريكية لوقف إطلاق النار
وزير العمل يُصدرُ قرارًا وزاريًا بحظر تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة
تفاصيل اجتماع مدبولي بشأن إجراءات ترشيد استهلاك المواد البترولية والكهرباء
الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين
أول ضحايا الطقس والأمطار.. مصرع سيدة في انهيار سقف عقار بالإسكندرية- صور
بعد نجاح دولة التلاوة.. الرئيس السيسي يوجه بإطلاق برنامج دولة الفنون والإبداع
مصر تطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج فورًا
الحكومة تكشف حقيقة تأثر مصر بأي تسريبات إشعاعية محتملة
بعد تصديق الرئيس.. عقوبة التهرب من التجنيد والاستدعاء للاحتياط
"عوة" تعيد الشتاء.. 22 صورة ترصد موجة الطقس السيئ في الإسكندرية
الطقس السيئ يضرب محافظات الجمهورية.. أمطار غزيرة ورعد وبرق- (تغطية خاصة)
هدم الجسور والتهجير.. كيف تُعيد إسرائيل هندسة جنوب لبنان عبر "الليطاني"؟