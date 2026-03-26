تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعاً للجنة يوم الأحد الموافق 29 مارس 2026، لمناقشة سبل التصدي لظاهرة زواج الأطفال في جمهورية مصر العربية، وبصفة خاصة زواج الفتيات.

ويأتي الاجتماع في إطار حرص اللجنة على مواجهة هذه الظاهرة التي تمثل خطراً بالغاً على الصحة البدنية والنفسية للأطفال، فضلاً عن كونها انتهاكاً صارخاً لحقوقهم الأساسية التي كفلها الدستور والقانون والمواثيق الدولية.

كما تعقد اللجنة اجتماعاً آخر يوم الاثنين الموافق 30 مارس 2026، لبحث سبل تعزيز دور الإعلام من منظور حقوق الإنسان، وذلك بحضور الدكتور ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام، في خطوة تستهدف دعم الرسالة الإعلامية بما يسهم في نشر الوعي وترسيخ قيم حقوق الإنسان داخل المجتمع.