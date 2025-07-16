إسرائيل: على الشرع ضمان أمن الدروز في سوريا.. وإلا سنضرب دمشق

وكالات

نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قوله: "على الرئيس السوري أحمد الشرع ضمان أمن الدروز في بلاده وإن لم يفعل فسنضرب دمشق وهذه فقط البداية".

وقبل قليل، أطلقت قوات الأمن الإسرائيلية الغاز المسيل للدموع لتفريق حشود الدروز الذين يحاولون اقتحام البوابة الرئيسية للحدود مع سوريا في الجولان المحتل، وفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

كما تم استدعاء قوات تابعة لسلاح حرس الحدود الإسرائيلية لحفظ الأمن على الحدود السورية، وذلك بعد عبور مئات الدروز الإسرائيليين باتجاه سوريا، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.

وفي وقتٍ سابق من اليوم الأربعاء، قال كاتس، مخاطبًا النظام السوري: "كفوا أيديكم عن الدروز"، بحسب ما نقلته القناة 12 العبرية.

وحذر وزير الدفاع الإسرائيلي، من أن وتيرة الغارات ستزداد إذا لم تنسحب القوات السورية من محافظة السويداء جنوبي سوريا.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأنه تم الدفع بكتيبتين إضافيتين إلى الحدود بين إسرائيل وسوريا خشية من قيام دروز يحملون الجنسية الإسرائيلية باقتحام الجدار الحدودي.