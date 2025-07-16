"رسالة للشرع".. الجيش الإسرائيلي يقصف محيط الأركان العامة في دمشق

وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه نفذ قبل قليل غارة على بوابة الدخول إلى مجمع الأركان العامة التابع للنظام السوري في منطقة دمشق.

وقال الجيش إنه يواصل مراقبة التطورات والأعمال ضد المواطنين الدروز في سوريا، مؤكدًا أنه بناءً على توجيهات المستوى السياسي يهاجم الجيش الإسرائيلي في سوريا ويبقى في حالة تأهب للسيناريوهات المختلفة.

وفي السياق ذاته، أفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلًا عن مصدر أمني، بأن الجيش هاجم العاصمة دمشق و"هذه رسالة موجهة للرئيس السوري أحمد الشرع بشأن أحداث السويداء".

وفي وقتٍ سابق من اليوم، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، مخاطبًا النظام السوري: "كفوا أيديكم عن الدروز"، بحسب ما نقلته القناة 12 العبرية.

وحذر وزير الدفاع الإسرائيلي، من أن وتيرة الغارات ستزداد إذا لم تنسحب القوات السورية من محافظة السويداء جنوبي سوريا.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأنه تم الدفع بكتيبتين إضافيتين إلى الحدود بين إسرائيل وسوريا خشية من قيام دروز يحملون الجنسية الإسرائيلية باقتحام الجدار الحدودي.

وشهد جنوب سوريا تصعيدًا عسكريًا كبيرًا فجر الأربعاء، إذ شنت مقاتلات حربية إسرائيلية سلسلة غارات عنيفة على العاصمة دمشق، ومناطق في درعا والسويداء.

وتم تنفيذ 7 غارات على مدينة السويداء ومحيطها، بالتوازي مع قصف إسرائيلي لمواقع عسكرية ومراكز إمداد تابعة لوزارة الدفاع السورية وخطوط إمداد الفصائل الموالية خارج المحافظة.

وتشهد محافظة السويداء جنوبي سوريا اشتباكات عنيفة بدأت شرارتها يوم السبت الماضي، وراح ضحيتها أكثر من 200 قتيل.