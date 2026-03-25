بغض النظر عن لون الصابون، تظل رغوته دائما بيضاء، وذلك بسبب فقاعات الهواء الصغيرة التي تعمل على تشتيت الضوء.

والتكنولوجيا الحديثة جعلت الصابون الذي كان عادة أبيض اللون ومستدير، يباع بألوان وأشكال مختلفة.

لماذا تكون رغوة الصابون بيضاء دائما؟

الرغوة البيضاء الناتجة عن الصابون هي نتيجة لظاهرة انكسار الضوء، والمعروفة أيضا باسم تشتت مي، ويمكن ملاحظتها في السحب، حيث تبدو بيضاء عند النظر إليها من مسافة بعيدة، وفقا لـ "news18".

ما هي المكونات الأساسية للصابون؟

الصابون يحتوي على مادة فعالة سطحية (عامل تنظيف)، وصبغة (لإضفاء اللون)، وعطر (لإضفاء الرائحة)، ومواد مضافة أخرى.

ويتم ذلك للحفاظ على شكل الصابون الصلب، ولتحفيز عوامل الترطيب، مما يجعله لطيفا على البشرة.

وعندما يلامس الصابون الماء، تتفاعل المادة الفعالة السطحية بسلسلتها العضوية ورؤوسها الأيونية مع جزيئات الماء لتكوين الرغوة.

كيف تنجذب الرؤوس الأيونية في الصابون نحو الماء؟

لذا، عندما تنجذب هذه الرؤوس الأيونية بشكل تفضيلي إلى الماء، فإنها تنفصل عن جزيئات الصبغة في الصابون ثم تعكس فقاعات الصابون الضوء من جميع الأطوال الموجية، مما ينتج عنه مظهر أبيض.

كيف تتشكل الرغوة البيضاء في الصابون الملون؟

الصابون الملون ينتج رغوة بيضاء لأن الملونات المستخدمة في الصابون لا تؤثر على لون الرغوة.

لماذا تبدو طبقة الصابون رقيقة وشفافة؟

الطبقة المتكونة عند ذوبان الصابون في الماء رقيقة جدا وشفافة تماما، والسبب الرئيسي لذلك هو الضوء، فعندما يدخل الضوء إلى محلول الصابون، يمر عبر العديد من فقاعات الصابون الصغيرة، أي عبر أسطح متعددة.

وهذه الأسطح الكثيرة تشتت الضوء في اتجاهات مختلفة، مما يزيد من كمية الضوء داخل المحلول ويجعل الرغوة مرئية.

كما أن قلة كمية الصبغة المستخدمة في الصابون تعد من الأسباب الرئيسية لتكون الرغوة البيضاء.

