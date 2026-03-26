

وكالات

أكد موقع "أكسيوس" نقلا عن مصادر، أن نتنياهو شجع الإيرانيين على النزول إلى الشوارع، لكن الرئيس دونالد ترامب عارض الفكرة، محذرا من أن ذلك ينطوي على مخاطرة كبيرة للمتظاهرين.

أضاف الموقع نقلا عن مسؤول أمريكي ومصدر إسرائيلي، أن نتنياهو ادعى في اتصال هاتفي مع ترامب مؤخرا أن النظام الإيراني يعاني من حالة من الفوضى، وأن هناك فرصة سانحة لمزيد من زعزعة استقراره.

أوضح الموقع، أن نتنياهو خلال المكالمة الهاتفية اقترح دعوة الإيرانيين إلى النزول إلى الشوارع احتجاجا على حكامهم، لكن الرئيس ترامب رفض ذلك.

ووفقا لمسؤول أمريكي مطلع على المحادثة، قال ترامب لنتنياهو: "لماذا ندعو الناس إلى النزول إلى الشوارع وهم سيسحقون؟".

وذكر الموقع، أن المسؤولين الإسرائيليين يعتقدون أن الضربات الأخيرة التي استهدفت شخصيات إيرانية بارزة، بمن فيهم مسؤولون أمنيون، قد تضعف النظام وتهيئ الظروف لاضطرابات، إلا أن قلة من الإيرانيين شاركوا في الاحتجاجات.

وأشار إلى أنه في حين لا يزال نتنياهو متشككا بشأن التوصل إلى اتفاق مع إيران، فإن ترامب مهتم باتباع مسار دبلوماسي من شأنه أن يبقي ما تبقى من النظام في مكانه، وفق سيناريو فنزويلا.

وصرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في وقت سابق، أن إيران لم تجرِ أي مفاوضات مع الولايات المتحدة حتى الآن، بل مجرد تبادل رسائل لا أكثر. معتبرا أن حديث واشنطن عن المفاوضات هو "إقرار بالهزيمة".

وأكد وزير الخارجية الإيراني، أن وقف إطلاق النار من دون ضمانات هو حلقة مفرغة ستؤدي إلى تكرار الحرب، مشيرا إلى أن العديد من وزراء خارجية المنطقة تواصلوا مع طهران، لكن موقف إيران كان "مبدئيا وقويا.

تأتي التطورات مع دخول الحرب يومها الـ27، وسط الحديث حول إمكانية الدخول في مفاوضات بين الطرفين دون تحقيق نتائج ملموسة حتى الآن، وفقا لروسيا اليوم.