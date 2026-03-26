أكسيوس: ترامب يرفض اقتراح نتنياهو بانتفاضة إيرانية

كتب : مصراوي

04:11 ص 26/03/2026

ترامب ونتنياهو

وكالات

أكد موقع "أكسيوس" نقلا عن مصادر، أن نتنياهو شجع الإيرانيين على النزول إلى الشوارع، لكن الرئيس دونالد ترامب عارض الفكرة، محذرا من أن ذلك ينطوي على مخاطرة كبيرة للمتظاهرين.

أضاف الموقع نقلا عن مسؤول أمريكي ومصدر إسرائيلي، أن نتنياهو ادعى في اتصال هاتفي مع ترامب مؤخرا أن النظام الإيراني يعاني من حالة من الفوضى، وأن هناك فرصة سانحة لمزيد من زعزعة استقراره.

أوضح الموقع، أن نتنياهو خلال المكالمة الهاتفية اقترح دعوة الإيرانيين إلى النزول إلى الشوارع احتجاجا على حكامهم، لكن الرئيس ترامب رفض ذلك.

ووفقا لمسؤول أمريكي مطلع على المحادثة، قال ترامب لنتنياهو: "لماذا ندعو الناس إلى النزول إلى الشوارع وهم سيسحقون؟".

وذكر الموقع، أن المسؤولين الإسرائيليين يعتقدون أن الضربات الأخيرة التي استهدفت شخصيات إيرانية بارزة، بمن فيهم مسؤولون أمنيون، قد تضعف النظام وتهيئ الظروف لاضطرابات، إلا أن قلة من الإيرانيين شاركوا في الاحتجاجات.

وأشار إلى أنه في حين لا يزال نتنياهو متشككا بشأن التوصل إلى اتفاق مع إيران، فإن ترامب مهتم باتباع مسار دبلوماسي من شأنه أن يبقي ما تبقى من النظام في مكانه، وفق سيناريو فنزويلا.

وصرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في وقت سابق، أن إيران لم تجرِ أي مفاوضات مع الولايات المتحدة حتى الآن، بل مجرد تبادل رسائل لا أكثر. معتبرا أن حديث واشنطن عن المفاوضات هو "إقرار بالهزيمة".

وأكد وزير الخارجية الإيراني، أن وقف إطلاق النار من دون ضمانات هو حلقة مفرغة ستؤدي إلى تكرار الحرب، مشيرا إلى أن العديد من وزراء خارجية المنطقة تواصلوا مع طهران، لكن موقف إيران كان "مبدئيا وقويا.

تأتي التطورات مع دخول الحرب يومها الـ27، وسط الحديث حول إمكانية الدخول في مفاوضات بين الطرفين دون تحقيق نتائج ملموسة حتى الآن، وفقا لروسيا اليوم.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 26-3-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 26-3-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
أصحابُ الأماكن المكشوفة والصيادون والمزارعون.. خاسرون بسبب الطقس السيئ
حكايات الناس

أصحابُ الأماكن المكشوفة والصيادون والمزارعون.. خاسرون بسبب الطقس السيئ
ترامب: الإيرانيون يريدون أن يجعلوني المرشد الأعلى القادم.. وأنا لا أريد
شئون عربية و دولية

ترامب: الإيرانيون يريدون أن يجعلوني المرشد الأعلى القادم.. وأنا لا أريد
"برلمانية الوفد": تفعيل الاستجوابات ضرورة لحماية المال العام.. ويجب على
أخبار مصر

"برلمانية الوفد": تفعيل الاستجوابات ضرورة لحماية المال العام.. ويجب على
سقوط جزء من برج اتصالات وحريق بالكورنيش.. خسائر الطقس السيء في أول أيامه
أخبار المحافظات

سقوط جزء من برج اتصالات وحريق بالكورنيش.. خسائر الطقس السيء في أول أيامه

مقامرة الحرب.. مراهنون يسبقون "وقف إطلاق النار": من يربح في صراع أمريكا وإيران؟
وزير الخارجية الإيراني: تل أبيب دفعت أمريكا للحرب لتحقيق مشروع إسرائيل الكبرى
عاجل - إيران ترفض الخطة الأمريكية لوقف إطلاق النار
وزير العمل يُصدرُ قرارًا وزاريًا بحظر تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة
تفاصيل اجتماع مدبولي بشأن إجراءات ترشيد استهلاك المواد البترولية والكهرباء
الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين
أول ضحايا الطقس والأمطار.. مصرع سيدة في انهيار سقف عقار بالإسكندرية- صور
بعد نجاح دولة التلاوة.. الرئيس السيسي يوجه بإطلاق برنامج دولة الفنون والإبداع
مصر تطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج فورًا
الحكومة تكشف حقيقة تأثر مصر بأي تسريبات إشعاعية محتملة
بعد تصديق الرئيس.. عقوبة التهرب من التجنيد والاستدعاء للاحتياط
"عوة" تعيد الشتاء.. 22 صورة ترصد موجة الطقس السيئ في الإسكندرية
الطقس السيئ يضرب محافظات الجمهورية.. أمطار غزيرة ورعد وبرق- (تغطية خاصة)
هدم الجسور والتهجير.. كيف تُعيد إسرائيل هندسة جنوب لبنان عبر "الليطاني"؟