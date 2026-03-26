الطقس السيئ.. الأرصاد: استمرار الأمطار اليوم الخميس لكن بأقل حدة عن الأمس


كتب- محمد فتحي:

05:42 ص 26/03/2026

الأمطار

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار تدهور الرؤية الأفقية على مناطق من جنوب الصعيد نتيجة نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة، إذ سجلت أسوان مستوى رؤية 500 متر رمال مثارة.

وقالت الهيئة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه مع استمرار سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومناطق من القاهرة الكبرى وخليج السويس وسيناء خلال فترات الليل على فترات متقطعة، من المتوقع أن تستمر الأجواء الماطرة اليوم الخميس لكن تكون أقل حدة عما شاهدناه أمس الأربعاء.

وحذرت "هيئة الأرصاد" من أن السحب الرعدية قد تصاحبها بنسبة حدوث تصل إلى 30%، نشاط رياح قوية ناجمة عن الهواء الهابط، واحتمال ضربات البرق وتساقط حبات البرد على بعض المناطق.

ودعت المواطنين لتجنب الوقوف أسفل الأشجار واللوحات الإعلانية والمنازل المتهالكة، مع وجود فرص لسقوط الثلوج على مرتفعات سانت كاترين.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على ضرورة متابعة جميع التحديثات الصادرة عنها، واتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من آثار الظواهر الجوية المتوقعة.

