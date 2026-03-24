أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم، بسقوط صواريخ إيرانية في العاصمة تل أبيب، ما أسفر عن وقوع إصابات وأضرار مادية في عدد من المباني.

טיל עם ראש קרב של 100 קילו נפל בין שני בניינים בתל אביב, חזיתות קרסו, מכוניות עלו באש ונזק גדול מאוד במקום. זו לא פעם ראשונה שטיל עם ראש קרב כזה פוגע. שלושה בני אדם נפצעו קל . לפי פיקוד העורף במקום מקלטים ומי שהיו בהם לא נפגעו pic.twitter.com/hyoxeaW0Xn — Bar Peleg (@bar_peleg) March 24, 2026

وأظهرت صور أنباء آثار الهجوم الصاروخي، فيما أعلنت خدمات الطوارئ الإسرائيلية تسجيل أربع نقاط سقوط على الأقل داخل المدينة، مع إصابة ستة أشخاص حتى الآن.

وسُمع دوي انفجارات في تل أبيب، بعد دقائق من إعلان الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه الأراضي الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن أنظمة الدفاع الجوي عملت على اعتراض التهديدات.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن أعمدة الدخان تصاعدت من موقع سقوط أحد الصواريخ، في حين لا تزال التفاصيل قيد التحقيق، مضيفة أن أحد الصواريخ قد يكون مزودًا برأس حربي عنقودي.

Several fires are burning and extensive damages can be seen following multiple Iranian ballistic missile impacts in Tel Aviv, Central Israel. pic.twitter.com/BxTPuBGlT4 — OSINTdefender (@sentdefender) March 24, 2026

كما أفادت تقارير بتضرر ثلاثة مبانٍ بشكل كبير جراء الهجوم، وسط انتشار فرق البحث والإنقاذ في عدة مواقع بوسط إسرائيل للتعامل مع آثار الضربات.

وفي وقت لاحق، أعلنت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية انتهاء التهديدات الصاروخية في تل أبيب ووسط البلاد، بعد توجيه تعليمات عاجلة للسكان عبر الهواتف المحمولة بضرورة الالتزام بالإرشادات الأمنية.