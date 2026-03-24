مشاهد من الدمار في تل أبيب بسبب الصواريخ الإيرانية (صور- فيديو)

كتب : وكالات

10:04 ص 24/03/2026 تعديل في 10:31 ص
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم، بسقوط صواريخ إيرانية في العاصمة تل أبيب، ما أسفر عن وقوع إصابات وأضرار مادية في عدد من المباني.

وأظهرت صور أنباء آثار الهجوم الصاروخي، فيما أعلنت خدمات الطوارئ الإسرائيلية تسجيل أربع نقاط سقوط على الأقل داخل المدينة، مع إصابة ستة أشخاص حتى الآن.

وسُمع دوي انفجارات في تل أبيب، بعد دقائق من إعلان الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه الأراضي الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن أنظمة الدفاع الجوي عملت على اعتراض التهديدات.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن أعمدة الدخان تصاعدت من موقع سقوط أحد الصواريخ، في حين لا تزال التفاصيل قيد التحقيق، مضيفة أن أحد الصواريخ قد يكون مزودًا برأس حربي عنقودي.

كما أفادت تقارير بتضرر ثلاثة مبانٍ بشكل كبير جراء الهجوم، وسط انتشار فرق البحث والإنقاذ في عدة مواقع بوسط إسرائيل للتعامل مع آثار الضربات.

وفي وقت لاحق، أعلنت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية انتهاء التهديدات الصاروخية في تل أبيب ووسط البلاد، بعد توجيه تعليمات عاجلة للسكان عبر الهواتف المحمولة بضرورة الالتزام بالإرشادات الأمنية.

الحرب على إيران إيران وأمريكا إسرائيل هجمات على الخليج أ/ريكا وإسرائيل

