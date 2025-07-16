الجامعة العربية تدين غارات الاحتلال الإسرائيلي على سوريا

كتب- محمود الهواري:

أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بأشد العبارات الغارات التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على سوريا، بما في ذلك تلك التي طالت مقر هيئة الأركان في دمشق، ومحيط القصر الرئاسي.

وأضافت الأمانة العامة في بيان لها اليوم الأربعاء، أن هذه الغارات تُمثل اعتداء صارخاً على سيادة دولة عربية عضو في الجامعة وفي منظمة الأمم المتحدة، بما يُمثل انتهاكاً للقانون الدولي واستهانة بقواعد النظام الدولي.

وشددت الأمانة العامة على أن الهجمات الإسرائيلية تمثل "بلطجة" لا يُمكن للمجتمع الاقليمي او الدولي القبول بها أو تمريرها، ويتعين وقفها فوراً، مضيفة أن غارات الاحتلال تستهدف زرع الفوضى في سورياً مستغلةً في ذلك بعض الأحداث التي وقعت مؤخراً في محافظة السويداء، والتي أدانتها السلطات السورية نفسها ووصفتها في بيان لها بـ "الأعمال المُشينة" وتعهدت بالتحقيق فيها وتوقيع الجزاء على من يثبت ارتكابه لأية انتهاكات او مخالفات.

وأعربت الأمانة العامة عن كامل التضامن مع سوريا إزاء تلك الهجمات الاسرائيلية، مناشدة الحكومة العمل بسرعة على نزع فتيل الفتنة، ومعالجة الاحتقانات القائمة عبر الحوار، والعمل على احتواء كافة مكونات الشعب السوري في الإطار الوطني.