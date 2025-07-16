المبعوث الأمريكي لسوريا: يجب على دمشق اتخاذ إجراءات لإنهاء العنف

وكالات

دعا المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك، اليوم الأربعاء، كل الأطراف إلى التراجع خطوة للوراء والتفاوض من أجل وقف إطلاق النار بمدينة السويداء جنوبي سوريا.

وأعاد المبعوث الأمريكي نشر بيان الرئاسة السورية بشأن أحداث السويداء، على منصة "إكس" وعلق عليه قائلًا: "بيان قوي لكن يجب اتخاذ إجراءات لإنهاء العنف".

Strong statement. Actions must follow to end violence, ensure accountability, and protect all Syrians. https://t.co/Ow1Kox7JFv — Ambassador Tom Barrack (@USAMBTurkiye) July 16, 2025

وأعربت الرئاسة السورية، اليوم، عن إدانتها الشديدة لما وصفته بـ"الانتهاكات المؤسفة" التي شهدتها بعض مناطق محافظة السويداء خلال الآونة الأخيرة، متوعدة بمحاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الأفعال التي وصفتها بـ"الإجرامية وغير القانونية".

وأكدت الرئاسة، في بيان رسمي، أن هذه السلوكيات "لا يمكن القبول بها تحت أي ظرف"، مشيرة إلى أنها تتنافى مع القيم والمبادئ التي تقوم عليها الدولة السورية.