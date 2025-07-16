إسرائيل تمنع آلاف الدروز من الوصول إلى الحدود السورية

(وكالات)



قامت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، بإغلاق الطرق المؤدية إلى الحدود مع سوريا، في محاولة لمنع آلاف الدروز من التوجه إلى السياج الحدودي في هضبة الجولان، وذلك بعد توافد أعداد كبيرة من أبناء الطائفة إلى المنطقة، وعبور بعضهم بالفعل للحدود.



جاءت هذه الإجراءات بعد تصاعد الغضب في أوساط الدروز في الجولان المحتل الخاضع للسيطرة الإسرائيلية إثر ما وصفوه بـ"المذبحة" بحق أبناء طائفتهم في جنوب سوريا، وعدم تحرك إسرائيل بالشكل الكافي لحمايتهم، رغم الوعود الرسمية المتكررة، بحسب تعبيرهم.



وفي بيان، أعلن الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل، الشيخ موفق طريف، حالة الحداد العام وإضرابًا شاملاً في جميع القرى الدرزية داخل الخط الأخضر، احتجاجا على ما وصفه بـ"نكث العهد التاريخي والقيمي بين الدولة والطائفة الدرزية".



وجاء في البيان: "للأسف، لم يتخذ الجيش الإسرائيلي ولا الحكومة أية خطوات حقيقية لوقف المجازر رغم التزاماتهم الواضحة. نحن أمام نقطة كسر عميقة في العلاقة التاريخية بين الدولة والطائفة".



وأضاف: "في هذه الساعة الحرجة، ندعو إلى الجهوزية الكاملة، والاستعداد لعبور الحدود بكل الوسائل الممكنة لمساعدة إخواننا في سوريا".



وكانت الشرطة الإسرائيلية، قد أطلقت عدد من الأعيرة النارية على الدروز الذين حاولوا عبور الحدود إلى داخل سوريا.







