الجيش الإسرائيلي يخفق في احتواء اقتحامات درزية متبادلة على حدود سوريا

وكالات

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي يخفق في السيطرة على مئات الدروز المقتحمين للحدود نحو سوريا.

كما أخفق الجيش في السيطرة على العشرات من دروز سوريا الذين يقتحمون الحدود نحو إسرائيل، وفقًا لهيئة البث.

وقبل قليل، قالت البث العبرية، إنه تم استدعاء قوات تابعة لسلاح حرس الحدود الإسرائيلية لحفظ الأمن على الحدود السورية، مشيرة إلى أن مئات الدروز الإسرائيليين قطعوا الحدود باتجاه سوريا.

وأطلقت قوات الأمن الإسرائيلية الغاز المسيل للدموع لتفريق حشود الدروز الذين يحاولون اقتحام البوابة الرئيسية للحدود مع سوريا في الجولان المحتل، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

ومن جانبه، قال زعيم الطائفة الدرزية في إسرائيل، موفق طريف، "سنفعل كل ما يلزم بما في ذلك عبور السياج الحدودي"، داعيًا الحكومة الإسرائيلية إلى التدخل لإخراج القوات السورية من السويداء.

وشهد جنوب سوريا تصعيدًا عسكريًا كبيرًا فجر الأربعاء، إذ شنت مقاتلات حربية إسرائيلية سلسلة غارات عنيفة على العاصمة دمشق، ومناطق في درعا والسويداء.

وسجلت غارات استهدفت مواقع قرب مدينة دوما "جسر مسرابا"، ما أدى إلى اندلاع حرائق ضخمة في منشآت للكهرباء.

وتندلع اشتباكات عنيفة في محافظة السويداء جنوبي سوريا بدأت شرارتها يوم السبت الماضي، وراح ضحيتها نحو 250 قتيل.







