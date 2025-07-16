إعلان

الجيش الإسرائيلي يخفق في احتواء اقتحامات درزية متبادلة على حدود سوريا

03:24 م الأربعاء 16 يوليو 2025

الجيش الاسرائيلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي يخفق في السيطرة على مئات الدروز المقتحمين للحدود نحو سوريا.

كما أخفق الجيش في السيطرة على العشرات من دروز سوريا الذين يقتحمون الحدود نحو إسرائيل، وفقًا لهيئة البث.

وقبل قليل، قالت البث العبرية، إنه تم استدعاء قوات تابعة لسلاح حرس الحدود الإسرائيلية لحفظ الأمن على الحدود السورية، مشيرة إلى أن مئات الدروز الإسرائيليين قطعوا الحدود باتجاه سوريا.

وأطلقت قوات الأمن الإسرائيلية الغاز المسيل للدموع لتفريق حشود الدروز الذين يحاولون اقتحام البوابة الرئيسية للحدود مع سوريا في الجولان المحتل، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

ومن جانبه، قال زعيم الطائفة الدرزية في إسرائيل، موفق طريف، "سنفعل كل ما يلزم بما في ذلك عبور السياج الحدودي"، داعيًا الحكومة الإسرائيلية إلى التدخل لإخراج القوات السورية من السويداء.

وشهد جنوب سوريا تصعيدًا عسكريًا كبيرًا فجر الأربعاء، إذ شنت مقاتلات حربية إسرائيلية سلسلة غارات عنيفة على العاصمة دمشق، ومناطق في درعا والسويداء.

وسجلت غارات استهدفت مواقع قرب مدينة دوما "جسر مسرابا"، ما أدى إلى اندلاع حرائق ضخمة في منشآت للكهرباء.

وتندلع اشتباكات عنيفة في محافظة السويداء جنوبي سوريا بدأت شرارتها يوم السبت الماضي، وراح ضحيتها نحو 250 قتيل.




لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الجيش الإسرائيلي حدود سوريا إسرائيل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

سكن لكل المصريين 7.. ننشر أسعار شقق الإسكان الاجتماعي
نتيجة الثانوية العامة 2025.. الموعد وخطوات الاستعلام
"التعليم" ترفع زمن الحصص في الابتدائي والإعدادي.. وتطوير شامل لمناهج الدين
ارتفاع الحرارة وسقوط أمطار.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين المقبل
علاقة نسب مع خالد الجندي.. د. سعد الهلالي يكشف لمجدي الجلاد سرا لأول مرة