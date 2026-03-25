إعلان

أول ضحايا الطقس والأمطار.. مصرع سيدة إثر انهيار سقف عقار في الإسكندرية- صور

كتب : محمد عامر , محمد البدري

02:52 م 25/03/2026 تعديل في 02:53 م
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    انهيار سقف عقار في الإسكندرية (2)
  • عرض 5 صورة
    انهيار سقف عقار في الإسكندرية (3)
  • عرض 5 صورة
    انهيار سقف عقار في الإسكندرية (1)
  • عرض 5 صورة
    انهيار سقف عقار في الإسكندرية (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لقيت سيدة مصرعها، اليوم الأربعاء، إثر انهيار سقف عقار قديم مكون من 3 طوابق بمنطقة الحجاري بحي الجمرك في الإسكندرية، وذلك بسبب الأمطار وموجة الطقس السيئ.

بلاغ بسقوط جزئي لعقار

تلقى قسم شرطة الجمرك بلاغًا من الأهالي يفيد سقوط سقف عقار رقم 14 بشارع سيدي داود بمنطقة الحجاري، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص أن العقار المشار إليه، بناء قديم، مأهول بالسكان، مكون من 3 طوابق.

مصرع سيدة تحت الأنقاض

وكشفت المعاينة انهيار سقف الطابق الثالث على أسرة مكونة من زوج وزوجة و3 أبناء، ما أسفر عن مصرع الزوجة تحت الأنقاض، ونجاة باقي أفراد الأسرة المشار إليها.

الحماية المدنية تنتشل الجثمان

ونجحت فرق الإنقاذ والحماية المدنية في استخراج جثمان السيدة من أسفل أنقاض العقار، وتم نقله بسيارة الإسعاف إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة تحت تصرف النيابة العامة.

حُرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الجمرك، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

حالة الطقس في الإسكندرية

وتشهد أحياء الإسكندرية، اليوم، موجة طقس سيئ وحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، يصاحبها هطول أمطار غزيرة ورياح غربية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

ويتزامن سوء الأحوال الجوية مع بدء نوة "عوة وبرد العجوزة" التي تعتبر آخر نوات الشتاء الباردة والممطرة التي تتعرض لها الإسكندرية والسواحل الشمالية وتستمر لمدة 6 أيام.

كسح مياه الأمطار

ودفعت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بـ 153 سيارة ومعدة مجهزة، وذلك لكسح أي تجمعات لمياه الأمطار من الشوارع والميادين والتعامل مع أي طوارئ بشكل فوري.

وتراوحت درجات الحرارة على المدينة الساحلية بين 13 للصغرى و14 للعظمى، وسرعة الرياح بلغت 21 كيلو متر/ الساعة، والرطوبة 78%، فيما يسود طقس غائم ويزيد الإحساس ببرودة الطقس خلال الصباح.

اقرأ أيضًا:

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصرع سيدة انهيار عقار جثة تحت الأنقاض الحماية المدنية الطقس الأحوال الجوية محافظة الإسكندرية رياح أمطار نوة عوة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

