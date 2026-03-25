أعلنت وزارة السياحة والآثار، أنه تم استبعاد المسؤولين المتورطين في واقعة تسلق سائحتين لأحد التوابيت داخل السيرابيوم بمنطقة سقارة الأثرية، من أماكن عملهم، وإحالتهم إلى التحقيق، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وذلك وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.

السياحة: الواقعة مخالفة للقوانين واللوائح

جاء ذلك في ضوء ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي من صور تُظهر قيام سائحتين بتسلق أحد التوابيت داخل السيرابيوم بمنطقة سقارة الأثرية، وهو ما يُعتبر مخالفة صريحة لكافة القوانين واللوائح المنظمة للزيارة داخل المواقع الأثرية.

السياحة: الحفاظ على التراث الأثري أولوية قصوى

وأكدت وزارة السياحة والآثار، التزامها الكامل بالحفاظ على المواقع الأثرية والسياحية واحترام قواعد زيارتها، والتصدي بكل حزم لأي تجاوزات من شأنها الإخلال بالضوابط والقواعد المعمول بها، بما يضمن صون التراث الحضاري والأثري المصري.

