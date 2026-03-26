طالب مصطفى عبد الرحمن، رئيس اتحاد ملاك عقارات الإيجار القديم، الحكومة والجهات المعنية بمد فترة التقديم للحصول على وحدات السكن البديل التي أتاحتها الحكومة لمستأجري عقارات الإيجار القديم بعد تطبيق القانون الجديد الذي أقر بإخلاء العين المؤجرة بغرض السكني بعد 7 سنوات، والغير سكني بعد 5 سنوات.

وقال عبد الرحمن في تصريحاته لمصراوي، إن مطالبنا من الحكومة بمد فترة التقدم للحصول على السكن البديل التي تنتهي منتصف أبريل المقبل، جاءت بعد ثبوت أن معظم كبار السن من المستأجرين لا يعرفون شيئًا عن مشروع السكن البديل أو طريقة التقديم له، وبناءً على ذلك، أغلب المستأجرين لم يتقدموا للحصول عليه."

وأضاف عبد الرحمن أن مطلب اتحاد الملاك يرتكز على مد فترة الحصول على السكن البديل لمدة 3 أشهر إضافية، مصحوبًا بحملة إعلامية تسرد طريقة التقديم بكافة تفاصيلها، وذلك بهدف التسهيل على كبار السن والمستأجرين الذين لم يتقدموا.

خطوات تقديم طلب "السكن البديل" على منصة مصر الرقمية وفقا لما أعلنته وزارة الإسكان:

1. إنشاء الحساب الإلكتروني

يبدأ المواطن بالدخول إلى منصة مصر الرقمية وإنشاء حساب إلكتروني خاص به إن لم يكن موجودًا مسبقًا.

2. اختيار الخدمة المطلوبة.

من الصفحة الرئيسية، يختار المستخدم خدمة "السكن البديل"، ثم الضغط على "استمارة تقديم على السكن البديل".

3. قراءة الشروط والأحكام.

اقرأ أيضا:

السكني 3 سنوات والتجاري سنة واحدة.. مطلب جديد من اتحاد ملاك الإيجار القديم تجاه رافض السكني البديل

الإيجار القديم.. أول رد من المستأجرين الرافضين للسكن البديل على مطالب الإخلاء بعد 3 سنوات

أول رد من اتحاد الملاك على المطالب البرلمانية بتعديل قانون الإيجار القديم