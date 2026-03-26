الإيجار القديم.. تحرك جديد لاتحاد الملاك بشأن مد التقديم على السكن البديل

كتب : عمرو صالح

07:00 ص 26/03/2026

مصطفى عبدالرحمن رئيس اتحاد ملاك العقارات القديمة

طالب مصطفى عبد الرحمن، رئيس اتحاد ملاك عقارات الإيجار القديم، الحكومة والجهات المعنية بمد فترة التقديم للحصول على وحدات السكن البديل التي أتاحتها الحكومة لمستأجري عقارات الإيجار القديم بعد تطبيق القانون الجديد الذي أقر بإخلاء العين المؤجرة بغرض السكني بعد 7 سنوات، والغير سكني بعد 5 سنوات.

وقال عبد الرحمن في تصريحاته لمصراوي، إن مطالبنا من الحكومة بمد فترة التقدم للحصول على السكن البديل التي تنتهي منتصف أبريل المقبل، جاءت بعد ثبوت أن معظم كبار السن من المستأجرين لا يعرفون شيئًا عن مشروع السكن البديل أو طريقة التقديم له، وبناءً على ذلك، أغلب المستأجرين لم يتقدموا للحصول عليه."

وأضاف عبد الرحمن أن مطلب اتحاد الملاك يرتكز على مد فترة الحصول على السكن البديل لمدة 3 أشهر إضافية، مصحوبًا بحملة إعلامية تسرد طريقة التقديم بكافة تفاصيلها، وذلك بهدف التسهيل على كبار السن والمستأجرين الذين لم يتقدموا.

خطوات تقديم طلب "السكن البديل" على منصة مصر الرقمية وفقا لما أعلنته وزارة الإسكان:

1. إنشاء الحساب الإلكتروني

يبدأ المواطن بالدخول إلى منصة مصر الرقمية وإنشاء حساب إلكتروني خاص به إن لم يكن موجودًا مسبقًا.

2. اختيار الخدمة المطلوبة.

من الصفحة الرئيسية، يختار المستخدم خدمة "السكن البديل"، ثم الضغط على "استمارة تقديم على السكن البديل".

3. قراءة الشروط والأحكام.

اقرأ أيضا:

السكني 3 سنوات والتجاري سنة واحدة.. مطلب جديد من اتحاد ملاك الإيجار القديم تجاه رافض السكني البديل

الإيجار القديم.. أول رد من المستأجرين الرافضين للسكن البديل على مطالب الإخلاء بعد 3 سنوات

أول رد من اتحاد الملاك على المطالب البرلمانية بتعديل قانون الإيجار القديم

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أحدث الموضوعات

كنزي دياب جريئة ورنا رئيس مع زوجها.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة
زووم

كنزي دياب جريئة ورنا رئيس مع زوجها.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة
"نحن نخسر الحرب".. محلل عسكري أمريكي: الهجوم على إيران يفشل عسكريًا وقانونيًا
شئون عربية و دولية

"نحن نخسر الحرب".. محلل عسكري أمريكي: الهجوم على إيران يفشل عسكريًا وقانونيًا
أصحابُ الأماكن المكشوفة والصيادون والمزارعون.. خاسرون بسبب الطقس السيئ
حكايات الناس

أصحابُ الأماكن المكشوفة والصيادون والمزارعون.. خاسرون بسبب الطقس السيئ
"من الفضاء إلى الأرض".. ما هو نظام القبة الذهبية الذي يحمي أمريكا من التهديدات
أخبار و تقارير

"من الفضاء إلى الأرض".. ما هو نظام القبة الذهبية الذي يحمي أمريكا من التهديدات
انقسام أمريكي حاد.. 59% يرفضون حرب إيران و"ترامب" في مواجهة غضب الناخبين
شئون عربية و دولية

انقسام أمريكي حاد.. 59% يرفضون حرب إيران و"ترامب" في مواجهة غضب الناخبين

مقامرة الحرب.. مراهنون يسبقون "وقف إطلاق النار": من يربح في صراع أمريكا وإيران؟
وزير الخارجية الإيراني: تل أبيب دفعت أمريكا للحرب لتحقيق مشروع إسرائيل الكبرى
عاجل - إيران ترفض الخطة الأمريكية لوقف إطلاق النار
وزير العمل يُصدرُ قرارًا وزاريًا بحظر تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة
تفاصيل اجتماع مدبولي بشأن إجراءات ترشيد استهلاك المواد البترولية والكهرباء
الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين
أول ضحايا الطقس والأمطار.. مصرع سيدة في انهيار سقف عقار بالإسكندرية- صور
بعد نجاح دولة التلاوة.. الرئيس السيسي يوجه بإطلاق برنامج دولة الفنون والإبداع
مصر تطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج فورًا
الحكومة تكشف حقيقة تأثر مصر بأي تسريبات إشعاعية محتملة
بعد تصديق الرئيس.. عقوبة التهرب من التجنيد والاستدعاء للاحتياط
"عوة" تعيد الشتاء.. 22 صورة ترصد موجة الطقس السيئ في الإسكندرية
الطقس السيئ يضرب محافظات الجمهورية.. أمطار غزيرة ورعد وبرق- (تغطية خاصة)
هدم الجسور والتهجير.. كيف تُعيد إسرائيل هندسة جنوب لبنان عبر "الليطاني"؟