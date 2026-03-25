الحكومة تكشف حقيقة تأثر مصر بأي تسريبات إشعاعية محتملة

كتب : محمد سامي

01:51 م 25/03/2026

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح خلاله حقيقة ما تم تداوله من أنباء بشأن تأثر مصر بأي تسريبات إشعاعية محتملة نتيجة التطورات الجارية بالمنطقة.

وأوضح المركز الإعلامي، أنه بالتواصل مع هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، أفادت بعدم وجود أي مؤشرات على حدوث أي تغير أو زيادة في الخلفية الإشعاعية داخل جمهورية مصر العربية.

وأشارت الهيئة إلى أن هناك متابعة مستمرة على مدار الساعة للخلفية الإشعاعية في جميع أنحاء الجمهورية، من خلال منظومة الرصد الإشعاعي والإنذار والإبلاغ المبكر التابعة لها، والتي تعتمد على أحدث أجهزة وتقنيات الرصد.

وأضافت الهيئة أنها تتابع أيضًا موقف المنشآت النووية في المحيط الإقليمي، وفقًا لتطورات الأحداث الجارية، وذلك من خلال التقارير الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي هذا السياق، أكدت الهيئة استمرار التنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، مهيبة بالمواطنين ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في هذا الشأن.

