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لحظة مغادرة مذيعة على الهواء خلال قصف إسرائيلي على دمشق | فيديو

05:18 م الأربعاء 16 يوليه 2025
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    فزع مذيعة على الهواء خلال قصف إسرائيلي لدمشق (3)
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    فزع مذيعة على الهواء خلال قصف إسرائيلي لدمشق (4)
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    فزع مذيعة على الهواء خلال قصف إسرائيلي لدمشق (2)
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    فزع مذيعة على الهواء خلال قصف إسرائيلي لدمشق (6)
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    فزع مذيعة على الهواء خلال قصف إسرائيلي لدمشق (5)
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وكالات

أظهر مقطع فيديو نشره "تلفزيون سوريا" فزع ومغادرة مذيعته، ديما أبودان، الاستوديو أثناء تواجدها على الهواء، وذلك لحظة شن الغارة الإسرائيلية على مقر وزارة الدفاع السورية وسط العاصمة دمشق.

وقصف سلاح الجو الإسرائيلي قبل قليل القصر الرئاسي السوري ومقر قيادة الأركان السورية وسط العاصمة دمشق، وفقًا لما أعلنه جيش الاحتلال.

وأظهر مقطع فيديو مصور قصف قوات الاحتلال لمقر هيئة الأركان السورية ووزارة الدفاع والقصر الرئاسي بدمشق، مساء اليوم الأربعاء.

كما أفادت وكالة أنباء "رويترز"، اليوم، نقلًا عن شاهد عيان، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت هجومًا استهدف القصر الرئاسي في العاصمة السورية دمشق، المعروف باسم "قصر الشعب"، والذي يُعد المقر الرسمي للرئيس السوري أحمد الشرع.

ولم تُصدر السلطات السورية أي تعليق رسمي حتى الآن بشأن الهجوم أو حجم الأضرار المحتملة، في وقت تتصاعد فيه وتيرة الغارات الإسرائيلية على مواقع استراتيجية داخل الأراضي السورية.

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قصف إسرائيلي دمشق فزع مذيعة على الهواء غارة اسرائلية
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