تفاصيل اجتماع مدبولي بشأن إجراءات ترشيد استهلاك المواد البترولية والكهرباء

كتب : محمد سامي

04:41 م 25/03/2026

الدكتور مصطفى مدبولي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة إجراءات ترشيد استهلاك المواد البترولية والكهرباء، وكذا تدبير الموارد المالية لشراء المنتجات البترولية المختلفة لتأمين احتياجات البلاد، في ظل التطورات الإقليمية والدولية المرتبطة بالحرب الدائرة في المنطقة.

مدبولي: تكثيف الاستعدادات لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيد العمل على رفع كفاءة منظومة الطاقة ومتابعة إجراءات ترشيد استهلاك المواد البترولية والكهرباء، ضمن أولويات عمل الحكومة، مع متابعة تداعيات الأحداث على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة، وتأثير ذلك على السوق المحلية، مشددًا على تكثيف الاستعدادات لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الإنتاجية.

وأكد "مدبولي" أن هناك تنسيقًا وتكاملًا بين الوزارات والجهات المعنية لتدبير الموارد المالية والاحتياجات التشغيلية لقطاعي الكهرباء والطاقة، بما يدعم تشغيل الشبكة القومية للكهرباء بانتظام ويخدم القطاعات المختلفة، خاصة الصناعية والخدمية.

الكهرباء: استمرار تحسين مؤشرات الأداء والتشغيل الاقتصادي

وأشار المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى استمرار تحسين مؤشرات الأداء والتشغيل الاقتصادي، وتعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك، وتفعيل لجان الأعطال والسلامة والصحة المهنية، والتفتيش ومراقبة الجودة، إلى جانب التوسع في نشر الوعي بأهمية الاستخدام الرشيد للكهرباء في المباني والمنشآت الحكومية.

وأوضح المهندس محمود عصمت، متابعة ميدانية مستمرة لمواقع العمل لضمان الكفاءة التشغيلية، تحسين جودة التغذية، خفض استخدام الوقود التقليدي، وتعزيز ثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء، بجانب تطوير مستوى الخدمات والتشغيل الاقتصادي للشركات التابعة.

وزير المالية: توفير الخدمات الأساسية للمواطنين بكفاءة وانتظام

وأفاد أحمد كجوك، وزير المالية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتدبير التمويل لدعم القطاعات الحيوية، خصوصًا قطاع الطاقة، بما يضمن توفير الخدمات الأساسية للمواطنين بكفاءة وانتظام، مع التنسيق الكامل مع وزارتي البترول والكهرباء لضمان استدامة مصادر الطاقة، ورفع كفاءة الاستخدام والتوسع في المصادر المتجددة.

وزير البترول: تعزيز المخزون الاستراتيجي لضمان استقرار منظومة الطاقة

وأكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، من جانبه، الجهود المبذولة لتلبية احتياجات محطات الكهرباء من الوقود سواء الغاز الطبيعي أو المنتجات البترولية، والتنسيق المستمر لمتابعة الإمدادات يوميًا، مع تعزيز المخزون الاستراتيجي لضمان استقرار منظومة الطاقة واستمرار عمل المحطات بكفاءة.

واستعرض المهندس كريم بدوي آليات ترشيد استهلاك المنتجات البترولية بمختلف القطاعات ضمن خطة الدولة لتقليص الفاتورة الاستيرادية وتخفيف الضغط على موارد النقد الأجنبي، مع ضمان تلبية متطلبات التنمية والخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد رئيس مجلس الوزراء، أخيرًا، على أهمية الرصد المستمر واليومي لتداعيات الأحداث على أسواق الطاقة العالمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين احتياجات الدولة من المواد البترولية بما يضمن استقرار الاقتصاد الوطني.

ويذكر أنه حضر الاجتماع المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

