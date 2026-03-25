أرسلت مصر نحو 1000 طن من المساعدات الإغاثية العاجلة إلى لبنان، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم الشعب اللبناني في ظل التطورات الإنسانية الراهنة.

ووصلت شحنة المساعدات إلى ميناء بيروت، الثلاثاء 24 مارس 2026، على متن سفينة تحمل مواد غذائية وبطاطين ومستلزمات إيواء، إلى جانب أدوية ومستلزمات طبية، بهدف دعم الاحتياجات الأساسية والتخفيف من آثار أزمة النزوح الداخلي، حسب ما أوردته وزارة الخارجية في بيان لها.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تشير فيه تقديرات إلى وصول أعداد النازحين داخل لبنان إلى نحو مليون شخص، ما يفرض ضغوطًا متزايدة على القطاعات الخدمية والصحية.

وشاركت في تجهيز وإرسال المساعدات عدة جهات مصرية، بينها صندوق "تحيا مصر"، والهلال الأحمر المصري، وبيت الزكاة والصدقات، ووزارتا التضامن الاجتماعي والصحة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

وتستهدف المساعدات دعم قدرات السلطات اللبنانية على التعامل مع التداعيات الإنسانية والصحية، خاصة في ظل الضغط على القطاع الطبي.

وأكدت مصر أن هذه الخطوة تأتي ضمن دعمها المستمر للبنان على المستويين الإنساني والسياسي، مع تجديد رفضها للاعتداءات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية، واعتبارها انتهاكًا للقانون الدولي ولقرار مجلس الأمن رقم 1701.

كما شددت القاهرة على دعمها لمؤسسات الدولة اللبنانية في بسط سيادتها على كامل أراضيها، مطالبة بوقف الانتهاكات والتصعيد العسكري.