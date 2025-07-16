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بالفيديو.. إسرائيل تقصف القصر الرئاسي السوري ووزارة الدفاع وسط دمشق

04:14 م الأربعاء 16 يوليو 2025

إسرائيل تقصف القصر الرئاسي السوري

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وكالات

ذكرت القناة 2 الإسرائيلية عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إنهم قصفوا القصر الرئاسي السوري ومقر قيادة الأركان السورية وسط العاصمة دمشق.

أظهر مقطع فيديو مصور قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمقر هيئة الأركان السورية ووزارة الدفاع والقصر الرئاسي بدمشق، مساء اليوم الأربعاء.

أفادت وكالة أنباء "رويترز"، اليوم الأربعاء، نقلًا عن شاهد عيان، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت هجومًا استهدف القصر الرئاسي في العاصمة السورية دمشق، المعروف باسم "قصر الشعب"، والذي يُعد المقر الرسمي للرئيس السوري أحمد الشرع.

ولم تُصدر السلطات السورية أي تعليق رسمي حتى الآن بشأن الهجوم أو حجم الأضرار المحتملة، في وقت تتصاعد فيه وتيرة الغارات الإسرائيلية على مواقع استراتيجية داخل الأراضي السورية.

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