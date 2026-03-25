أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، عن استضافة أبو ظبي عملية الإفراج عن مواطن أمريكي كان مسجونا في أفغانستان، وتسليمه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بحضور ممثلين عن الجهات المعنية من كلا البلدين.

وأعربت الخارجية الإماراتية في بيان لها الثلاثاء، عن شكرها للولايات المتحدة وأفغانستان على ثقتهما بدولة الإمارات واختيارها موقعًا لعملية الإفراج، ما يُجسد دورها كوسيط موثوق في دعم الحلول الدبلوماسية والإنسانية.

وقالت الخارجية الإماراتية، إن مشاركة الإمارات في هذه العملية يعكس نهجها القائم على تعزيز الحوار والتعاون الدولي وتوفير بيئة داعمة للمحادثات البنّاءة، مشيرة إلى تطلعها إلى أن تُسهم هذه الجهود في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار على الصعيدين الإقليمي والدولي.