الإمارات تستضيف عملية الإفراج عن مواطن أمريكي من أفغانستان.. صور

كتب : وكالات

12:22 ص 25/03/2026
    الإمارات تستضيف عملية الإفراج عن مواطن أمريكي من أفغانستان (2)
    الإمارات تستضيف عملية الإفراج عن مواطن أمريكي من أفغانستان (1)
    الإمارات تستضيف عملية الإفراج عن مواطن أمريكي من أفغانستان (3)

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، عن استضافة أبو ظبي عملية الإفراج عن مواطن أمريكي كان مسجونا في أفغانستان، وتسليمه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بحضور ممثلين عن الجهات المعنية من كلا البلدين.

وأعربت الخارجية الإماراتية في بيان لها الثلاثاء، عن شكرها للولايات المتحدة وأفغانستان على ثقتهما بدولة الإمارات واختيارها موقعًا لعملية الإفراج، ما يُجسد دورها كوسيط موثوق في دعم الحلول الدبلوماسية والإنسانية.

وقالت الخارجية الإماراتية، إن مشاركة الإمارات في هذه العملية يعكس نهجها القائم على تعزيز الحوار والتعاون الدولي وتوفير بيئة داعمة للمحادثات البنّاءة، مشيرة إلى تطلعها إلى أن تُسهم هذه الجهود في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

أفغانستان أمريكا الإمارات الإفراج عن مواطن أمريكي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تركي آل الشيخ يمد عرض مسرحية "ماتصغروناش" لـ أكرم حسني بسبب الإقبال الجماهيري
مسرح و تليفزيون

تركي آل الشيخ يمد عرض مسرحية "ماتصغروناش" لـ أكرم حسني بسبب الإقبال الجماهيري
"وقف النار لمدة شهر".. إعلام عبري يكشف تفاصيل وثيقة أمريكية لإنهاء حرب
شئون عربية و دولية

"وقف النار لمدة شهر".. إعلام عبري يكشف تفاصيل وثيقة أمريكية لإنهاء حرب
التقلبات الجوية.. هيئة الأرصاد تكشف التفاصيل وتحذر المواطنين
أخبار مصر

التقلبات الجوية.. هيئة الأرصاد تكشف التفاصيل وتحذر المواطنين
توفيق عكاشة يحدد موعد نهاية الحرب.. ويسخر من سلاح إيران
أخبار مصر

توفيق عكاشة يحدد موعد نهاية الحرب.. ويسخر من سلاح إيران
هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة وجريئة في أحدث ظهور لها (صور)
زووم

هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة وجريئة في أحدث ظهور لها (صور)

