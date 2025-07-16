إعلان

نتنياهو للدروز الإسرائيليين: لا تعبروا الحدود مع سوريا.. الوضع هناك خطير

05:03 م الأربعاء 16 يوليه 2025

بنيامين نتنياهو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حديثه إلى الطائفة الدرزية الموجودة في إسرائيل، قائلًا: "أقول لإخوتي الدروز الإسرائيليين إن الوضع في السويداء وفي جنوب غربي سوريا شديد الخطورة".

وقال نتنياهو، في بيان صادر عن مكتبه اليوم، إن الجيش وسلاح الجو وقوات أخرى تعمل من أجل "إنقاذ إخوتنا الدروز في السويداء وللقضاء على عصابات النظام السوري"، حسب تعبيره.

وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي الدروز الإسرائيليين من العبور إلى الحدود، قائلًا: "لا تعبروا الحدود لأنكم تعرضوا حياتكم للخطر ويمكن أن تُقتلوا أو تُخطفوا، وأنتم تعوقون جهود الجيش الإسرائيلي. لذا أطلب منكم: عودوا إلى منازلكم، واتركوا للجيش القيام بمهمته".

وجاء ذلك بعدما أخفق الجيش الإسرائيلي في السيطرة على مئات الدروز المقتحمين للحدود نحو سوريا، والعشرات من دروز سوريا الذين يقتحمون الحدود نحو إسرائيل، وفقًا لهيئة البث العبرية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بنيامين نتنياهو الدروز الإسرائيليين الطائفة الدرزية عصابات النظام السوري دروز سوريا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

سكن لكل المصريين 7.. ننشر أسعار شقق الإسكان الاجتماعي
نتيجة الثانوية العامة 2025.. الموعد وخطوات الاستعلام
"التعليم" ترفع زمن الحصص في الابتدائي والإعدادي.. وتطوير شامل لمناهج الدين
ارتفاع الحرارة وسقوط أمطار.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين المقبل
علاقة نسب مع خالد الجندي.. د. سعد الهلالي يكشف لمجدي الجلاد سرا لأول مرة