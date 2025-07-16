وكالات

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حديثه إلى الطائفة الدرزية الموجودة في إسرائيل، قائلًا: "أقول لإخوتي الدروز الإسرائيليين إن الوضع في السويداء وفي جنوب غربي سوريا شديد الخطورة".

وقال نتنياهو، في بيان صادر عن مكتبه اليوم، إن الجيش وسلاح الجو وقوات أخرى تعمل من أجل "إنقاذ إخوتنا الدروز في السويداء وللقضاء على عصابات النظام السوري"، حسب تعبيره.

وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي الدروز الإسرائيليين من العبور إلى الحدود، قائلًا: "لا تعبروا الحدود لأنكم تعرضوا حياتكم للخطر ويمكن أن تُقتلوا أو تُخطفوا، وأنتم تعوقون جهود الجيش الإسرائيلي. لذا أطلب منكم: عودوا إلى منازلكم، واتركوا للجيش القيام بمهمته".

وجاء ذلك بعدما أخفق الجيش الإسرائيلي في السيطرة على مئات الدروز المقتحمين للحدود نحو سوريا، والعشرات من دروز سوريا الذين يقتحمون الحدود نحو إسرائيل، وفقًا لهيئة البث العبرية.