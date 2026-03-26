قال محسن رضائي القائد السابق في الحرس الثوري الإيراني ومسؤول بارز، إن إيران تنتظر وصول القوات الأمريكية إلى المنطقة.

وأضاف رضائي، الذي تم تعيينه مؤخرًا مستشارًا عسكريًا للمرشد الأعلى الجديد، آية الله مجتبى خامنئي، في منشور على منصة "إكس": عندما لم يحققوا أي نتائج من سلاحهم الجوي، وهو مصدر قوتهم.

وتابع: فماذا يتوقعون من عملية برية؟ هل يريد الجنود الأمريكيون أن يموتوا من أجل إسرائيل؟ نحن ننتظر".