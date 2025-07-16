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إسرائيل: سنجعل الجنوب السوري منطقة منزوعة السلاح

03:27 م الأربعاء 16 يوليو 2025

وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس

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(وكالات)


قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل ستواصل ضرب أهداف في سوريا بهدف "حماية الدروز" حسب تعبيره، قائلًا إن جنوب سوريا "سيكون منطقة منزوعة السلاح".


وفي تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر الحكم المحلي، قال كاتس: "كما أعلنا سابقًا، نحن نحمي الدروز في سوريا. منذ 24 ساعة على الأقل، نقوم بتكثيف الهجمات، بما يشمل استهداف مواقع تابعة للنظام السوري. وقد استهدفنا قبل وقت قصير موقعًا ملاصقًا للمقر العام في دمشق، وإذا لم يُفهم هذا التحذير، فإن سقف الرد سيتصاعد".


وحذر كاتس من أن "إسرائيل لن تسمح للنظام السوري بإيذاء أو قتل الدروز في جنوب البلاد"، مشيراً إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية تتم "بقوة محسوبة ومدروسة تضمن حماية الدروز السوريين، وتراعي في الوقت ذاته المصالح الأمنية لدولة إسرائيل".





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يسرائيل كاتس إسرائيل الجنوب السوري
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