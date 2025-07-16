(وكالات)

أعربت الرئاسة السورية، اليوم الأربعاء، عن إدانتها الشديدة لما وصفته بـ"الانتهاكات المؤسفة" التي شهدتها بعض مناطق محافظة السويداء خلال الآونة الأخيرة، متوعدة بمحاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الأفعال التي وصفتها بـ"الإجرامية وغير القانونية".

وأكدت الرئاسة السورية، في بيان رسمي، أن هذه السلوكيات "لا يمكن القبول بها تحت أي ظرف"، مشيرة إلى أنها تتنافى مع القيم والمبادئ التي تقوم عليها الدولة السورية.

وشدد البيان على التزام الحكومة الكامل بفتح تحقيقات شاملة في جميع الحوادث التي طالت المحافظة الجنوبية، مؤكدة أن الجهات المسؤولة عن تلك الانتهاكات – سواء كانت أفرادًا أو جماعات خارجة عن القانون – ستُحاسَب قانونيًا دون استثناء.

وفي السياق ذاته، أكدت الرئاسة السورية أن حماية الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد تمثل أولوية قصوى، مشيرة إلى أن العدالة ستظل المعيار الأساسي في التعامل مع مثل هذه الأحداث.

ووجهت دمشق رسالة طمأنة إلى سكان السويداء، أكدت فيها أن "حقوقهم ستبقى مصونة"، مشددة على أن الدولة لن تسمح لأي طرف بالعبث بأمنهم أو تهديد استقرارهم.