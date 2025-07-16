إغلاق مطار إيلات بسبب هجمات الحوثيين

وكالات

قالت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إن ميناء إيلات (أم الرشراش) سيُغلق ويُوقف جميع أنشطته ابتداء من الأحد القادم بسبب هجمات جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن.

ونفذ سلاح الجو المسير التابع للحوثيين، أمس الثلاثاء، عملية بـ3 طائرات على النقب وميناء أم الرشراش "إيلات" في إسرائيل، بحسب ما أعلنه المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع.

وقال سريع، إن طائرتين مسيرتين ضربتا هدفًا عسكريًا مهمًا للاحتلال في منطقة النقب والطائرة الثالثة استهدفت ميناء أم الرشراش، مؤكدًا استمرار عمليات الجماعة اليمنية لحين وقف العدوان على غزة ورفح الحصار عنها.

وتواصل جماعة الحوثيين اليمنية، شن هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل، فضلا عن استهداف السفن التابعة لها في البحرين الأحمر إسنادًا للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.





