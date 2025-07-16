جيش الاحتلال الإسرائيلي ينشر مشاهد لغاراته على دمشق (صور وفيديو)
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وكالات
نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقاطع مصورة توثق غارات نفذها على مواقع في العاصمة السورية دمشق، في إطار ما وصفه المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي بـ "ضرب أهداف عسكرية للنظام السوري".
وقال المتحدث، إن قواته استهدفت في وقت سابق مقر الأركان العامة للنظام السوري في دمشق، مشيراً إلى أن قيادات النظام تدير من هناك العمليات العسكرية وتقوم بإرسال القوات إلى منطقة السويداء.
وأضاف أدرعي أن الجيش استهدف هدفا جويا في محيط القصر الرئاسي للنظام السوري في دمشق، مؤكداً استمرار الجيش في مراقبة الأوضاع والأنشطة التي تُرتكب ضد المواطنين السوريين في جنوب البلاد، وأنه يبقى في حالة تأهب لمختلف السيناريوهات، بناء على توجيهات المستوى السياسي.
كانت محافظة السويداء، شهدت خلال الأيام الماضية، مواجهات دامية بين عشائر وفصائل محلية أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص.
وعقب الاشتباكات، دخلت القوات السورية إلى المدينة بهدف الإشراف على وقف إطلاق النار تم الاتفاق عليه مع وجهاء وأعيان المنطقة.
#عاجل 🔴 جيش الدفاع يواصل ضرب أهداف عسكرية للنظام السوري في دمشق— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) July 16, 2025
🔴هاجم جيش الدفاع قبل قليل مقر الأركان العامة التابع للنظام السوري في منطقة دمشق.
🔴يدير قادة النظام السوري من مقر الأركان العامة في دمشق القتال ويقومون بإرسال قوات النظام إلى منطقة السويداء.
🔴كما تمت مهاجمة… pic.twitter.com/Kw3D6nqt7E
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