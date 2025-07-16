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جيش الاحتلال الإسرائيلي ينشر مشاهد لغاراته على دمشق (صور وفيديو)

05:36 م الأربعاء 16 يوليو 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    مشاهد لغارات جيش الاحتلال الإسرائيلي على دمشق
  • عرض 7 صورة
    مشاهد لغارات جيش الاحتلال الإسرائيلي على دمشق
  • عرض 7 صورة
    مشاهد لغارات جيش الاحتلال الإسرائيلي على دمشق
  • عرض 7 صورة
    مشاهد لغارات جيش الاحتلال الإسرائيلي على دمشق
  • عرض 7 صورة
    مشاهد لغارات جيش الاحتلال الإسرائيلي على دمشق
  • عرض 7 صورة
    مشاهد لغارات جيش الاحتلال الإسرائيلي على دمشق
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وكالات

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقاطع مصورة توثق غارات نفذها على مواقع في العاصمة السورية دمشق، في إطار ما وصفه المتحدث باسم الجيش، أفيخاي أدرعي بـ "ضرب أهداف عسكرية للنظام السوري".

وقال المتحدث، إن قواته استهدفت في وقت سابق مقر الأركان العامة للنظام السوري في دمشق، مشيراً إلى أن قيادات النظام تدير من هناك العمليات العسكرية وتقوم بإرسال القوات إلى منطقة السويداء.

وأضاف أدرعي أن الجيش استهدف هدفا جويا في محيط القصر الرئاسي للنظام السوري في دمشق، مؤكداً استمرار الجيش في مراقبة الأوضاع والأنشطة التي تُرتكب ضد المواطنين السوريين في جنوب البلاد، وأنه يبقى في حالة تأهب لمختلف السيناريوهات، بناء على توجيهات المستوى السياسي.

كانت محافظة السويداء، شهدت خلال الأيام الماضية، مواجهات دامية بين عشائر وفصائل محلية أسفرت عن مقتل أكثر من 100 شخص.

وعقب الاشتباكات، دخلت القوات السورية إلى المدينة بهدف الإشراف على وقف إطلاق النار تم الاتفاق عليه مع وجهاء وأعيان المنطقة.

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غارات جيش الاحتلال على دمشق جيش الاحتلال الإسرائيلي مقر الأركان العامة للنظام السوري محافظة السويداء
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