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رويترز: إسرائيل تستهدف القصر الرئاسي في دمشق

04:07 م الأربعاء 16 يوليه 2025

غارات اسرائيلية

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(وكالات)

أفادت وكالة أنباء "رويترز"، اليوم الأربعاء، نقلًا عن شاهد عيان، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت هجومًا استهدف القصر الرئاسي في العاصمة السورية دمشق، المعروف باسم "قصر الشعب"، والذي يُعد المقر الرسمي للرئيس السوري أحمد الشرع.

ولم تُصدر السلطات السورية أي تعليق رسمي حتى الآن بشأن الهجوم أو حجم الأضرار المحتملة، في وقت تتصاعد فيه وتيرة الغارات الإسرائيلية على مواقع استراتيجية داخل الأراضي السورية.

هذا وقد أفاد موقع "صوت العاصمة" الإخباري السوري، بشن ثلاث غارات إسرائيلية قرب القصر الرئاسي في دمشق.

وكانت وكالة الأنباء السورية "سانا"، قد أفادت بوقوع عدد من الإصابات جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت العاصمة السورية دمشق.

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