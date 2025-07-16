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إسرائيل تستدعي قوات حرس الحدود بعد عبور مئات الدروز باتجاه سوريا

01:44 م الأربعاء 16 يوليه 2025

قوات الاحتلال أرشيفية

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وكالات

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إنه تم استدعاء قوات تابعة لسلاح حرس الحدود الإسرائيلية لحفظ الأمن على الحدود السورية، وذلك بعد عبور مئات الدروز الإسرائيليين باتجاه سوريا.

ومن جانبه، قال زعيم الطائفة الدرزية في إسرائيل، موفق طريف، "سنفعل كل ما يلزم بما في ذلك عبور السياج الحدودي"، داعيًا الحكومة الإسرائيلية إلى التدخل لإخراج القوات السورية من السويداء.

وقال طريف، إنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، وطلب منهم زيادة الهجمات في السويداء.

وهاجم طريف، في مقابلة مع موقع Ynet العبري، الرئيس السوري أحمد الشرع محملًا إياه مسؤولية الاشتباكات الدموية التي تشهدها السويداء منذ أيام.

وفي وقتٍ سابق من اليوم الأربعاء، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، مخاطبًا النظام السوري: "كفوا أيديكم عن الدروز"، بحسب ما نقلته القناة 12 العبرية.

وحذر وزير الدفاع الإسرائيلي، من أن وتيرة الغارات ستزداد إذا لم تنسحب القوات السورية من محافظة السويداء جنوبي سوريا.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأنه تم الدفع بكتيبتين إضافيتين إلى الحدود بين إسرائيل وسوريا خشية من قيام دروز يحملون الجنسية الإسرائيلية باقتحام الجدار الحدودي.

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