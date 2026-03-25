تشهد أحياء الإسكندرية، اليوم الأربعاء، موجة طقس سيئ وحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، يصاحبها هطول أمطار غزيرة ورياح غربية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

موعد انتهاء موجة الطقس السيئ

ويتزامن سوء الأحوال الجوية مع بدء نوة "عوة وبرد العجوزة" التي تعتبر آخر نوات الشتاء الباردة والممطرة التي تتعرض لها الإسكندرية والسواحل الشمالية وتستمر لمدة 6 أيام.

جهود الصرف الصحي لكسح الأمطار

ودفعت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بـ 153 سيارة ومعدة مجهزة، وذلك لكسح أي تجمعات لمياه الأمطار من الشوارع والميادين والتعامل مع أي طوارئ بشكل فوري.

حركة الملاحة بميناء الإسكندرية

وأعلنت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، استمرار فتح البوغاز وانتظام حركتي الملاحة والتداول بمينائي الإسكندرية والدخيلة رغم التقلبات الجوية المصاحبة لنوة عوة وبرد العجوزة.

وأوضح أحمد بريقع المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، أن الأحوال الجومائية ومنها سرعة الرياح وارتفاع أمواج البحر لم تصل إلى الحد الذي يؤثر سلبًا على حركة الملاحة البحرية والسفن.

تداعيات سوء الأحوال الجوية

وعطلت موجة الطقس السيئ الدراسة في كافة مدارس الإسكندرية والمعاهد الأزهرية والجامعات، وذلك بهدف حماية الطلاب من التعرض لأي مخاطر نتيجة سوء الأحوال الجوية.

وفي سياق متصل، أعلن المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، منح إجازة استثنائية اليوم وغدًا، وذلك للعاملين المعينين ضمن نسبة 5% والموظفة التي ترعى طفلاً يقل عمره عن 12 عاماً.

سرعة الرياح 21 كم/ الساعة

وتراوحت درجات الحرارة على المدينة الساحلية بين 13 للصغرى و14 للعظمى، وسرعة الرياح بلغت 21 كيلو متر/ الساعة، والرطوبة 78%، فيما يسود طقس غائم ويزيد الإحساس ببرودة الطقس خلال الصباح.

