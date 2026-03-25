أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على أهيمة العمل في استكشاف المواهب بشكل متجرد في كافة المجالات، بما في ذلك في مجالي الرياضة والفنون، موجهاً بدراسة إطلاق برنامج "دولة الفنون والإبداع" على غرار برنامج "دولة التلاوة".

جاء ذلك خلال مشاركته اليوم بقصر الاتحادية، في لقاء المرأة المصرية والأم المثالية.

كما شدد الرئيس السيسي على ضرورة إيلاء الاهتمام بالأيتام، ودراسة إمكانية التوسع في تطبيق فكرة الأسر المستقبلة للأيتام، والاهتمام بدور رعاية الأيتام وكبار السن، وكذلك العناية بذوي القدرات الخاصة، مثمناً دور العمل الخيري والأهلي في توفير التمويل والرعاية للمستفيدين من كل الفئات.



وأكد الرئيس على احترامه البالغ للمرأة ودورها الوطني والتربوي، مشدداً على ضرورة الحفاظ على حقوق المرأة ومكتسباتها، ومشيراً في هذا الإطار إلى محورية التناول الدرامي والإعلام في ترسيخ إحترام المرأة وضمان حقوقها.

