بعد نجاح دولة التلاوة.. الرئيس السيسي يوجه بإطلاق برنامج "دولة الفنون والإبداع"

كتب : أحمد الجندي

03:00 م 25/03/2026

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على أهيمة العمل في استكشاف المواهب بشكل متجرد في كافة المجالات، بما في ذلك في مجالي الرياضة والفنون، موجهاً بدراسة إطلاق برنامج "دولة الفنون والإبداع" على غرار برنامج "دولة التلاوة".

جاء ذلك خلال مشاركته اليوم بقصر الاتحادية، في لقاء المرأة المصرية والأم المثالية.

كما شدد الرئيس السيسي على ضرورة إيلاء الاهتمام بالأيتام، ودراسة إمكانية التوسع في تطبيق فكرة الأسر المستقبلة للأيتام، والاهتمام بدور رعاية الأيتام وكبار السن، وكذلك العناية بذوي القدرات الخاصة، مثمناً دور العمل الخيري والأهلي في توفير التمويل والرعاية للمستفيدين من كل الفئات.


وأكد الرئيس على احترامه البالغ للمرأة ودورها الوطني والتربوي، مشدداً على ضرورة الحفاظ على حقوق المرأة ومكتسباتها، ومشيراً في هذا الإطار إلى محورية التناول الدرامي والإعلام في ترسيخ إحترام المرأة وضمان حقوقها.

الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة وحالة من عدم الاستقرار بالأجواء الأيام المقبلة

برقم العداد.. 7 خطوات للاستعلام عن استهلاك فاتورة "الكهرباء" مارس 2026

تعرف على إجراءات تقديم طلبات تقنين أراضي وضع اليد وفقا للقانون

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رجال الشرطة يواصلون جهودهم في مساعدة المواطنين لمواجهة الطقس السيئ | فيديو
حوادث وقضايا

رجال الشرطة يواصلون جهودهم في مساعدة المواطنين لمواجهة الطقس السيئ | فيديو
وسط أمطار رعدية.. سقوط كثيف لحبات البرد يضرب منطقة المهندسين (صور)
أخبار مصر

وسط أمطار رعدية.. سقوط كثيف لحبات البرد يضرب منطقة المهندسين (صور)
نيسان مصر تعلن انتهاء عروض التخفيضات وعودة الأسعار الرسمية لجميع سياراتها
أخبار السيارات

نيسان مصر تعلن انتهاء عروض التخفيضات وعودة الأسعار الرسمية لجميع سياراتها
منتخب مصر يغادر إلى جدة لمواجهة السعودية ودياً استعداداً لكأس العالم 2026
رياضة عربية وعالمية

منتخب مصر يغادر إلى جدة لمواجهة السعودية ودياً استعداداً لكأس العالم 2026
صورة لأغلى 6 طيور بالعالم.. حمامة بـ1.9 مليون دولار
علاقات

صورة لأغلى 6 طيور بالعالم.. حمامة بـ1.9 مليون دولار

الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين
أول ضحايا الطقس والأمطار.. مصرع سيدة في انهيار سقف عقار بالإسكندرية- صور
بعد نجاح دولة التلاوة.. الرئيس السيسي يوجه بإطلاق برنامج دولة الفنون والإبداع
مصر تطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج فورًا
الحكومة تكشف حقيقة تأثر مصر بأي تسريبات إشعاعية محتملة
بعد تصديق الرئيس.. عقوبة التهرب من التجنيد والاستدعاء للاحتياط
"عوة" تعيد الشتاء.. 22 صورة ترصد موجة الطقس السيئ في الإسكندرية
الطقس السيئ يضرب محافظات الجمهورية.. أمطار غزيرة ورعد وبرق- (تغطية خاصة)
هدم الجسور والتهجير.. كيف تُعيد إسرائيل هندسة جنوب لبنان عبر "الليطاني"؟