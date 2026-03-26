كتب- محمد أبو بكر:

كشفت مصادر مطلعة، على تقارير الاستخبارات الأمريكية، أن إيران كثفت خلال الأسابيع الأخيرة من تحصين جزيرة خرج، بنصب كمائن ونشر قوات إضافية ودفاعات جوية، تحسبًا لعملية أمريكية محتملة للسيطرة على الجزيرة.

ذكرت المصادر، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس إمكانية استخدام القوات الأمريكية للاستيلاء على جزيرة خرج الواقعة شمال شرق الخليج العربي، والتي تُعد شريان حياة اقتصادي لإيران، إذ تعتمد على الجزيرة في نحو 90% من صادراتها من النفط الخام، كوسيلة ضغط لإجبار طهران على إعادة فتح مضيق هرمز، إلا أن مسؤولين أمريكيين وخبراء عسكريين حذروا من أن أي عملية برية قد تنطوي على مخاطر جسيمة، بما في ذلك سقوط عدد كبير من الضحايا الأمريكيين، بحسب سي إن إن.

وأوضحت المصادر، أن الجزيرة مزودة بتحصينات متعددة الطبقات، بما في ذلك منظومات صواريخ أرض-جو محمولة على الكتف، وألغام مضادة للأفراد والدروع مزروعة حول الساحل، ما قد يصعب تنفيذ أي عملية إنزال برمائي أمريكية.

وأشارت إلى أن بعض حلفاء الرئيس الأمريكي يطرحون تساؤلات حول جدوى السيطرة على الجزيرة، معتبرين أن ذلك لن يحل المشاكل المتعلقة بمضيق هرمز وهيمنة إيران على سوق الطاقة.

وأعرب مصدر إسرائيلي عن مخاوف من أن السيطرة على جزيرة خرج قد تؤدي إلى هجمات من طائرات مسيرة وصواريخ محمولة على الكتف إيرانية، ما يهدد حياة الجنود الأمريكيين.

وقال الأدميرال المتقاعد جيمس ستافريديس، القائد الأعلى السابق لحلف الناتو: "الإيرانيون أذكياء ولن يرحموا القوات الأمريكية، سيفعلون كل ما في وسعهم لإلحاق أكبر قدر من الخسائر".

وحذر محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني، من أي محاولة احتلال جزر إيرانية، مؤكداً أن جميع تحركات العدو تخضع لمراقبة القوات المسلحة الإيرانية، وأن أي تجاوز سيجعل البنية التحتية الحيوية هدفًا لهجمات متواصلة.

وتبلغ مساحة جزيرة خرج نحو ثلث مساحة مانهاتن، ما يعني أن السيطرة عليها تتطلب قوة إنزال كبيرة، وانتشرت مؤخرًا وحدتان من مشاة البحرية الأمريكية المتخصصتان في عمليات الإنزال السريع والغارات في الشرق الأوسط، كما يتوقع وصول نحو ألف جندي من الفرقة 82 المحمولة جوًا.

وأفاد مصدر مطلع أن القيادة المركزية الأمريكية تُجري مراقبة جوية شبه مستمرة للجزيرة، فيما يرى ستافريديس أن الضربات الجوية الأمريكية أضعفت بعض الدفاعات الجوية والبحرية، لكنها لا تزال القوات الأمريكية عرضة لهجمات صواريخ باليستية وطائرات مسيرة.

وأشار مسؤول خليجي إلى أن دول الخليج تحث الولايات المتحدة على تفكيك برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني وعدم إطالة الصراع، وأن احتلال الجزيرة بقوات برية قد يؤدي إلى خسائر بشرية كبيرة وردود إيرانية على البنية التحتية الإقليمية.