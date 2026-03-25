مصر تطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج فورًا

كتب : وكالات

02:25 م 25/03/2026

الدكتور بدر عبد العاطي

أجرى وزير الخارجية والتعاون الدولي والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، اتصالًا هاتفيًا مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، لبحث سبل خفض التصعيد العسكري في المنطقة وتطورات القضية الفلسطينية.

وتناول الاتصال تطورات الأوضاع الإقليمية في ظل التصعيد العسكري، حيث أعربت كالاس عن تقدير الاتحاد الأوروبي للجهود التي تبذلها مصر في التهدئة والوساطة، مشيرة إلى تداعيات التصعيد على أمن الطاقة والاقتصاد العالمي، ومؤكدة أهمية استمرار الدور المصري في احتواء التوترات.

من جانبه، استعرض عبد العاطي الموقف المصري الداعي إلى خفض التصعيد، مشددًا على ضرورة تعزيز التنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي لدعم المسار الدبلوماسي وتفادي اتساع نطاق الصراع.

كما أدان الاعتداءات على دول الخليج، مطالبًا بوقفها فورًا.

كما تطرق الاتصال إلى تطورات القضية الفلسطينية، حيث أدان وزير الخارجية اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على المدنيين في الضفة الغربية، واصفًا إياها بانتهاك للقانون الدولي وتقويض لفرص السلام.

واستعرض عبد العاطي الجهود المصرية لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بما يشمل نشر قوة استقرار دولية، وبدء عمل لجنة إدارة غزة تمهيدًا لعودة السلطة الفلسطينية لتولي مسؤولياتها.

وأكد الجانبان أهمية تكثيف الجهود الدولية، بما في ذلك الأوروبية، لحماية المدنيين الفلسطينيين، واستئناف المسار السياسي نحو تسوية شاملة.

واتفق الطرفان على مواصلة التنسيق والتشاور في إطار الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مع التأكيد على أن الحلول الدبلوماسية تظل السبيل لتجنب مزيد من التصعيد في المنطقة.

"غادر العناية المركزة".. مصطفى كامل يكشف تطورات حالة هاني شاكر في فرنسا
زووم

"غادر العناية المركزة".. مصطفى كامل يكشف تطورات حالة هاني شاكر في فرنسا
الحكومة تكشف حقيقة تأثر مصر بأي تسريبات إشعاعية محتملة
أخبار مصر

الحكومة تكشف حقيقة تأثر مصر بأي تسريبات إشعاعية محتملة
صورة لأغلى 6 طيور بالعالم.. حمامة بـ1.9 مليون دولار
علاقات

صورة لأغلى 6 طيور بالعالم.. حمامة بـ1.9 مليون دولار
زاد 160 جنيها.. سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بمنتصف التعاملات
اقتصاد

زاد 160 جنيها.. سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بمنتصف التعاملات
الطقس السيئ يضرب محافظات الجمهورية.. أمطار غزيرة ورعد وبرق- (تغطية خاصة)
أخبار المحافظات

الطقس السيئ يضرب محافظات الجمهورية.. أمطار غزيرة ورعد وبرق- (تغطية خاصة)

الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين
أول ضحايا الطقس والأمطار.. مصرع سيدة في انهيار سقف عقار بالإسكندرية- صور
بعد نجاح دولة التلاوة.. الرئيس السيسي يوجه بإطلاق برنامج دولة الفنون والإبداع
مصر تطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج فورًا
الحكومة تكشف حقيقة تأثر مصر بأي تسريبات إشعاعية محتملة
بعد تصديق الرئيس.. عقوبة التهرب من التجنيد والاستدعاء للاحتياط
"عوة" تعيد الشتاء.. 22 صورة ترصد موجة الطقس السيئ في الإسكندرية
الطقس السيئ يضرب محافظات الجمهورية.. أمطار غزيرة ورعد وبرق- (تغطية خاصة)
هدم الجسور والتهجير.. كيف تُعيد إسرائيل هندسة جنوب لبنان عبر "الليطاني"؟