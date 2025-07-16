إسرائيل تستهدف منشأة تابعة لوزارة الدفاع السورية

(وكالات)

شن سلاح الجو الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، غارة جوية استهدفت العاصمة السورية دمشق، وذلك في وقت تتصاعد فيه الاشتباكات المسلحة في جنوب سوريا.



واستهدف الهجوم، مبنى تابعًا لوزارة الدفاع السورية بواسطة طائرة مسيرة.

وفي توضيح، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الغارة الجوية التي شنها سلاح الجو الإسرائيلي على العاصمة السورية دمشق، استهدفت بوابة الدخول إلى مجمع المقر الرئيسي للقيادة العسكرية السورية.

وجاء في بيان المتحدث: "يواصل الجيش الإسرائيلي متابعة التطورات والأنشطة التي تستهدف المدنيين الدروز في جنوب سوريا، وينفذ ضربات في المنطقة وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، ويبقى مستعدا لسيناريوهات متعددة".

ويأتي هذا التصعيد في وقت تتزايد فيه التوترات في جنوب سوريا، حيث تقول تل أبيب إنها تراقب الوضع عن كثب في ظل ما تصفه بـ"التهديدات المتصاعدة" ضد السكان الدروز في تلك المناطق.