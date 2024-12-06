سعره 4000 دولار.. ياسمين صبري تعدل فستانها ليصبح محتشماً في مهرجان البحر الأحمر

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كتبت- أميرة حلمي:

تألقت الفنانة ياسمين صبري على السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي بإطلالة ملكية لفتت الأنظار.

ارتدت فستان طويل باللون الأحمر الداكن، بأكمام طويلة، بقماش انسيابي، مع درابيه عند الخصر، ومزين بورود عند منطقتي الصدر والخصر.

والتصميم مزود بذيل بسيط من الشيفون بدرجتي الأحمر والأسود.

الفستان من علامة its Jay، وجاء التصميم الأصلي للفستان بصيحة الـ”كب”، إلا أن ياسمين أجرت تعديلاً بإضافة أكمام طويلة، مما جعله أكثر احتشامًا ومناسبًا للأجواء في جدة.

سعر الفستان:

بالتواصل مع دار الأزياء، بلغ سعر الفستان 4000 دولا أي ما يعادل 200 ألف جنيه تقريباً.

واعتمدت ياسمين مجوهرات ماسية مرصعة بأحجار بنفس لون الفستان، مكونة من قلادة وأقراط متدلية من chopard.

واختارت تسريحة الشعر المنسدل والمكياج بألوان النيود الهادئة.

عرض هذا المنشور على Instagram ‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎Yasmine Sabri‎‏ (@‏‎yasmine_sabri‎‏)‎‏

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