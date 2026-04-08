ظهرت الفنانة سارة بركة بإطلالة كاجوال مُلفتة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبرحسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ما أبرز تفاصيل التوب والجينز في إطلالتها؟

أطلت سارة مرتدية توب جريء باللون الأحمر الناري، واعتمدت فيه صيحة "الهاف ستومك" التي تضفي لمسة جريئة على أي إطلالة.

ونسقت أسفل التوب بنطلون جينز باللون الفاتح.

كيف اختارت سارة مكياجها وتسريحة شعرها؟

اعتمدت مكياجا ناعما من نوع النيود يتناسب مع لون بشرتها، مع تسريحة شعر ويفي منسدلة، لإضفاء لمسة طبيعية وأنيقة تبرز ملامح وجهها بشكل جذاب.

ما الإكسسوارات التي أكملت بها اللوك؟

نسقت حقيبة جلدية باللون الأحمر الناري مع أقراط طويلة بسيطة، لتضفي لمسة أنثوية أنيقة تكمل إطلالتها الكاجوال الجريئة.

لماذا يُعتبر مكياج النيود الخيار المثالي؟

وفقا لموقع "revlon"، يتميز مكياج النيود ببساطته وأناقته، حيث يعتمد على ألوان قريبة من لون البشرة، ما يمنح الوجه مظهرا طبيعيا وهادئا، كما ظهرت الفنانة سارة بركة.



إضافة إلى يساعد هذا النوع من المكياج على إبراز ملامح الوجه، يبدو الشكل العام ناعما وجذابا معا، ومناسب أيضا لجميع الأوقات، سواء في الإطلالات اليومية أو المناسبات، لأنه يتناسب مع مختلف الأزياء، ويسهم في إخفاء العيوب بشكل خفيف وطبيعي.

