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فستانها بـ "نص مليون".. يسرا بإطلالة راقية في افتتاح مهرجان البحر الأحمر

08:15 م الخميس 05 ديسمبر 2024
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    يعر فستان يسر
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    فستان يسرا (1)
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    يسرا
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    الفنانة يسرا
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    الفنانة يسرا في لبحر الحمر
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    يسرا بالأحمر
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    فستان
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    يسرا بالأحمر
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    فستان
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    فستان يسرا في البحر الحمر
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كتبت- أميرة حلمي:

يسرا تألقت بإطلالة أنيقة وراقية في حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بدورته الرابعة.

فستان (1)

ارتدت فستان طويل من تصميم المصمم العالمي زهير مراد. الفستان جاء بلون عنابي، مزين بتطريزات لامعة أنيقة على كامل التصميم، مع قماش شفاف يبرز التفاصيل الدقيقة.

يسرا بالأحمر

أجرت يسرا بعض التعديلات على التصميم، وأضافت بطانة للفستان مع تنسيق الحزام الذي أبرز القوم بشكل أنيق.

يعر فستان يسرا (1)

سعر الفستان على الموقع الرسمي بلغ 13,810 دولار أمريكي، ما يعادل حوالي 510,970 جنيه.

يسرا مهرجان البحر الأحمر الفنانة يسرا
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