بالشراشيب.. لبلبة تتألق في افتتاح مهرجان البحر الأحمر

الأسود يليق بها.. زينة بإطلالة ناعمة في البحر الأحمر السينمائي

كتبت- نرمين ضيف الله:

ظهرت الفنانة لبلبة خلال حضورها فعاليات حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي، بإطلالة ساحرة.

وتألقت لبلبة بفستان طويل باللون الأسود "الشراشيب" ممزوجا بعدة ألوان ما بين الأزرق والأحمر والأصفر بقصة الهاند ميد.

ونسقت لبلبة مع الفستان مجموعة مميزة من المجوهرات مكونة حلق وخاتم، ونسقت معه كلاتش باللون الأسود، واعتمدت مكياجا فاقع باللون الأحمر، وتركت شعرها الناعم منسدلًا على الأكتاف.

ويُقام حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة مساء اليوم الخميس، حيث تنطلق دورته الرابعة التي ستستمر من 5 ديسمبر إلى 14 ديسمبر الجاري.

ويستقبل المهرجان فنانين مميزين من مختلف أنحاء العالم، لمشاركة رؤاهم وإجراء حوارات قيمة حول أعمالهم الفنية، وشغفهم وقصصهم مع المعجبين وعشاق السينما والعاملين في صناعة الأفلام.