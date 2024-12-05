بإطلالة ساحرة.. أمينة خليل تخطف الأنظار في افتتاح مهرجان البحر الأحمر

الأسود يليق بها.. زينة بإطلالة ناعمة في البحر الأحمر السينمائي

كتبت- نرمين ضيف الله:

ظهرت الفنانة أمينة خليل خلال حضورها فعاليات حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي، بإطلالة ساحرة.

وتألقت أمينة بفستان طويل باللون البيج، مطعما بالإسترس اللامع، ونسقت معه مجموعة مميزة من المجوهرات مكونة من حلق فضي وخاتم.

واعتمدت أمينة خليل مكياجا ناعما، وتركت شعرها الناعم منسدلًا على الأكتاف، ما جعلها تبدو بإطلالة ساحرة ومميزة.

ويُقام حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة مساء اليوم الخميس، حيث تنطلق دورته الرابعة التي ستستمر من 5 ديسمبر إلى 14 ديسمبر الجاري.

ويستقبل المهرجان فنانين مميزين من مختلف أنحاء العالم، لمشاركة رؤاهم وإجراء حوارات قيمة حول أعمالهم الفنية، وشغفهم وقصصهم مع المعجبين وعشاق السينما والعاملين في صناعة الأفلام.