ظهرت المطربة ديانا حداد بإطلالة جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ما تفاصيل الفستان الساتان الذي اختارته ديانا حداد؟

أطلت ديانا بفستان طويل "كت" باللون الأخضر مصنوع من قماش الساتان، ونسقت معه شال فرو باللون الأبيض.

كيف أبرز المكياج القوي ملامح ديانا حداد؟

اعتمدت المطربة ديانا مكياجا قويا، إذ ركزت على رسمة عينيها بالكحل الأسود، كما وضعت أحمر شفاه باللون البيج.

كيف نسقت ديانا حداد الحذاء الأسود مع الفستان الأخضر؟

نسقت مع إطلالتها حذاء بكعب عالي باللون الأسود يتماشى مع إطلالتها الجذابة.

لماذا اختارت تسريحة الشعر المرفوع لإطلالتها؟

اختارت ديانا أن تترك خصلات شعرها مرفوعا لأعلى بطريقة انسيابية.

لماذا يعد اللون الأخضر خيارا مميزا وعمليا في الأزياء؟

يمنح اللون الأخضر الإطلالة طاقة إيجابية وشعورا بالراحة، كما أن درجاته تتنوع بين الفاتح والداكن، ما يجعله مناسبا لمعظم درجات البشرة.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن تنسيقه مع ألوان عديدة مثل الأبيض، الأسود، البيج، والذهبي للظهور بإطلالة متوازنة، وفقا لـ "lemon8".

