خطفت الأنظار.. 10 صور تكشف إطلالة أسيل عمران في مهرجان البحر الأحمر

بفستان من الريش.. نور الغندور تتألق في افتتاح مهرجان البحر الأحمر

كتبت- أسماء العمدة:

ظهرت الفنانة أسيل عمران في فعليات مهرجان البحر الأحمر بدورته الرابعة بإطلالة ساحرة، وارتدت فستانا باللون الروز بكاب بنفس اللون، ونسقت معه "كلاتش" بنفس اللون.

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ويُقام حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة مساء اليوم الخميس، حيث تنطلق دورته الرابعة التي ستستمر من 5 ديسمبر إلى 14 ديسمبر الجاري.

ويستقبل المهرجان فنانين مميزين من مختلف أنحاء العالم، لمشاركة رؤاهم وإجراء حوارات قيمة حول أعمالهم الفنية، وشغفهم وقصص مع المعجبين وعشاق السينما والعاملين في صناعة الأفلام.