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خطفت الأنظار.. 10 صور تكشف إطلالة أسيل عمران في مهرجان البحر الأحمر

07:50 م الخميس 05 ديسمبر 2024
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كتبت- أسماء العمدة:

ظهرت الفنانة أسيل عمران في فعليات مهرجان البحر الأحمر بدورته الرابعة بإطلالة ساحرة، وارتدت فستانا باللون الروز بكاب بنفس اللون، ونسقت معه "كلاتش" بنفس اللون.

واعتدت مكياجا "نود هتدي" يبرز ملامحها الطفولية، بقصة شعر مرفوعة للإعلي

ويُقام حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة مساء اليوم الخميس، حيث تنطلق دورته الرابعة التي ستستمر من 5 ديسمبر إلى 14 ديسمبر الجاري.

ويستقبل المهرجان فنانين مميزين من مختلف أنحاء العالم، لمشاركة رؤاهم وإجراء حوارات قيمة حول أعمالهم الفنية، وشغفهم وقصص مع المعجبين وعشاق السينما والعاملين في صناعة الأفلام.

الفنانة أسيل عمران البحر الأحمر مهرجان السعودية
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