أناقة وشياكة.. محمد فراج وبسنت شوقي يخطفان الأنظار في مهرجان البحر الأحمر

الأسود يليق بها.. زينة بإطلالة ناعمة في البحر الأحمر السينمائي

كتبت- شيماء مرسي

أطلت الفنانة بسنت شوقي رفقة زوجها الفنان محمد فراج خلال حضورهما حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي، بإطلالة أنيقة.

وارتدت بسنت فستانا طويل باللون الأوف وايت من قماش الحرير والدانتيل، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

وارتدى زوجها محمد فراج بدلة باللون الأسود ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض.

ويُقام حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة مساء اليوم الخميس، حيث تنطلق دورته الرابعة التي ستستمر من 5 ديسمبر إلى 14 ديسمبر الجاري.

ويستقبل المهرجان فنانين مميزين من مختلف أنحاء العالم، لمشاركة رؤاهم وإجراء حوارات قيمة حول أعمالهم الفنية، وشغفهم وقصصهم مع المعجبين وعشاق السينما والعاملين في صناعة الأفلام.