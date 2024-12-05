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إطلالة مثيرة.. جورجينا تثير الجدل في مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

08:14 م الخميس 05 ديسمبر 2024
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    إطلالة مثيرة.. جورجينا تثير الجدل في مهرجان البحر الأحمر بالسعودية
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كتبت- نرمين ضيف الله:

أثارت جورجينا رودريغيز عارضة الأزياء وصديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، الجدل بإطلالتها الجذابة التي عكست جمالها، خلال حضورها فعاليات حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

وتألقت جوجينا بفستان طويل باللون الأسود بأكمام طويلة، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا على الأكتاف.

ويُقام حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة مساء اليوم الخميس، حيث تنطلق دورته الرابعة التي ستستمر من 5 ديسمبر إلى 14 ديسمبر الجاري.

ويستقبل المهرجان فنانين مميزين من مختلف أنحاء العالم، لمشاركة رؤاهم وإجراء حوارات قيمة حول أعمالهم الفنية، وشغفهم وقصصهم مع المعجبين وعشاق السينما والعاملين في صناعة الأفلام.

جورجينا اطلالة جورجينا مهرجان البحر الاحمر
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