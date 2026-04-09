يعاني بعض الأشخاص من حالة شائعة تعرف بـ"العطش الكاذب" يختلط فيها الإحساس بالحاجة إلى الماء رغم عدم وجود نقص حقيقي في سوائل الجسم، نتيجة تداخل إشارات فسيولوجية متعددة داخل الدماغ.

كيف ينظم الدماغ الإحساس بالعطش؟

وأوضح الدكتور شهاب صلاح، أخصائي التغذية العلاجية أن الدماغ يعتمد على مجموعة من المؤشرات لتنظيم الإحساس بالعطش، أبرزها مستوى الأملاح في الدم، وحالة الأغشية المخاطية، إضافة إلى نمط التغذية اليومي، مشيرًا إلى أن بعض العادات الغذائية قد تدفع الجسم لإرسال إشارات عطش غير حقيقية.

وأضاف "صلاح" في تصريحات لـ"مصراوي" أن تناول كميات مرتفعة من السكريات أو الأملاح، أو الاعتماد على المشروبات المنبهة مثل القهوة والشاي، قد يؤدي إلى اضطراب الإحساس الطبيعي بالسوائل، ما يجعل الشخص يشعر بالعطش حتى في حال كفاية الترطيب الفعلي.

وأشار إلى أن الجفاف الجزئي، واضطرابات النوم، والتوتر النفسي، يمكن أن تُنشّط مراكز العطش في الدماغ بشكل غير دقيق، مؤكدًا أن الجسم قد يخلط بين الحاجة للطاقة والحاجة للماء في بعض الحالات.

ما أبرز علامات "العطش الكاذب"؟

ولفت إلى أن من أبرز علامات "العطش الكاذب" تكرار شرب المياه دون شعور بالارتواء، أو الإحساس بالعطش بعد تناول وجبات غنية بالملح أو السكر مباشرة، رغم عدم وجود فقد حقيقي للسوائل.

ونصح بضرورة ضبط نمط التغذية، وتوزيع شرب المياه على مدار اليوم، وعدم الاستجابة الفورية لكل إحساس بالعطش دون تقييم العوامل المحيطة، مع التركيز على الأطعمة الغنية بالماء مثل الخضروات والفواكه.

أقرأ أيضًا:

قبل شم النسيم.. 4 أخطاء شائعة تجعل الفسيخ والرنجة خطرا على صحتك



احذر تناول هذا المشروب الشهير بعد وجبة الفسيخ والرنجة.. إليك ما يحدث للجسم



كيف تعرف أن البطارخ ليست خصية الأسماك؟