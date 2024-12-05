إطلالة ساحرة.. ليلى علوي تخطف الأنظار بمجوهراتها في افتتاح مهرجان البحر الأحمر

كتبت- نرمين ضيف الله:

ظهرت الفنانة ليلي علوي خلال حضورها فعاليات حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي، بإطلالة ساحرة.

وتألقت ليلي علوي بفستان طويل باللون الأسود، ممزوجا باستراس باللون الفضي، ونسقت معه مجموعة مميزة من المجوهرات مكونة، وحلق وخاتم فضي، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا على الأكتاف.

ويُقام حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة مساء اليوم الخميس، حيث تنطلق دورته الرابعة التي ستستمر من 5 ديسمبر إلى 14 ديسمبر الجاري.

ويستقبل المهرجان فنانين مميزين من مختلف أنحاء العالم، لمشاركة رؤاهم وإجراء حوارات قيمة حول أعمالهم الفنية، وشغفهم وقصصهم مع المعجبين وعشاق السينما والعاملين في صناعة الأفلام.