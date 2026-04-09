أعلنت القيادة المركزية الأمريكية وقف العمليات الهجومية ضد إيران بشكل مؤقت، وذلك امتثالاً لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأكد قائد القيادة أن القوات الأمريكية تمكنت من تدمير قدرات إيران الصاروخية والبحرية والطائرات المسيّرة، إضافة إلى استهداف بنيتها الصناعية الدفاعية، مشيراً إلى أن الأهداف العسكرية الاستراتيجية الأساسية قد تحققت.

وأوضح أن العمليات أدت إلى إضعاف قدرة إيران على تنفيذ عمليات عسكرية واسعة النطاق لسنوات قادمة، كما أسهمت في تقليص قدرتها على بسط نفوذها العسكري خارج حدودها.

وأضاف أن إيران تلقت ما وصفه بـ"هزيمة عسكرية كبرى" هي الأكبر منذ عقود، لافتاً إلى أن القدرات العسكرية التقليدية التي تم بناؤها على مدى نحو 40 عاماً تعرضت لتدمير واسع.

وأشار إلى أن القوات الأمريكية نفذت أكثر من 13 ألف ضربة ضد أهداف عسكرية داخل إيران خلال فترة العمليات.

ورغم تعليق الهجمات، أكد أن القوات الأمريكية لا تزال منتشرة في منطقة الشرق الأوسط في حالة تأهب قصوى، وجاهزة للتحرك مجدداً إذا تطلبت الظروف ذلك.