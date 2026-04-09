إيران تحذّر: وقف النار يشمل كل "محور المقاومة" وأي خرق سيواجه بردود قاسية

كتب : مصطفى الشاعر

02:26 م 09/04/2026

محمد باقر قاليباف

وجّه رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، محمد باقر قاليباف، تحذيرا شديد اللهجة بشأن التطورات الميدانية، مؤكدا أن أي نقض لاتفاق وقف إطلاق النار سيترتب عليه "تكاليف باهظة" وردود فعل قوية وغير مسبوقة.


وفي رسالة نشرها عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم الخميس، شدد قاليباف على أن لبنان وكافة جبهات المقاومة، بصفتهم حلفاء لإيران، هم جزء لا يتجزأ من أي اتفاق لوقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن هذا المبدأ يُمثّل "البند الأول" في المخطط المكون من 10 مواد.


أشار رئيس البرلمان الإيراني إلى أن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، أكد بشكل علني وشفاف على موضوع لبنان، مشددا على أنه لا مجال للمناورة أو التراجع عن هذه التفاهمات.


واختتم محمد باقر قاليباف، رسالته بمطالبة واضحة بوقف آلة الحرب، محذّرا من أن انتهاك الهدنة سيقابل برد استراتيجي وقاسٍ.


تأتي تصريحات قاليباف لتُعيد تثبيت معادلة وحدة الجبهات التي يتبناها "محور المقاومة"، مما يبعث برسالة واضحة مفادها أن طهران لن تقبل بأي اتفاق جزئي يستفرد بجبهة دون أخرى، وهو ما يضع الوسطاء الدوليين أمام استحقاق تأمين ضمانات شاملة تمنع انهيار التفاهمات الهشة في المنطقة.

حرب إيران لبنان قصف لبنان حرب لبنان وإسرائيل إيران وأمريكا الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية

