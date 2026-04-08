خطفت المطربة إليسا الأنظار بإطلالة غير تقليدية، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبرحسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ما تفاصيل فستان إليسا؟

ظهرت إليسا بفستان قصير فوق الركبة متعدد الألوان، ويحتوي على رسومات مميزة وألوان متداخلة.

ونسقت معه "طرحة" بيضاء شفافة كبيرة، مما يضفي على اللوك لمسة أنيقة وغير تقليدية.

ما هي لمسات المكياج وتسريحة الشعر؟

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت تسريحة الشعر المرفوعة لأعلى، ووضعت على رأسها تاج ذهبي.

ونسقت مع اللوك حذاء كعب عال باللون البيج، وإكسسوارات بسيطة مكونة من حلق وعدة خواتم.

ما مميزات ارتداء الفستان المنقوش؟

ارتداء الفستان المنقوش يضفي على الإطلالة لمسة من الأناقة، حيث تمنح النقوش المتنوعة تفاصيل مميزة تجعل المظهر أكثر جاذبية ولافتا للانتباه.



كما أن الفساتين المنقوشة يُسهل تنسيقها مع الإكسسوارات، ما يجعلها مناسبة لمختلف المناسبات الرسمية والكاجوال، بالإضافة إلى ذلك، تساعد على إخفاء بعض العيوب الصغيرة في الجسم، وفقا لموقع "henrytextile".

