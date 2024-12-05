بإطلالة ساحرة.. يسرا اللوزي تخطف الأنظار في افتتاح مهرجان البحر الأحمر

لايقين على بعض.. منى زكي وأحمد حلمي يخطفان الأنظار في مهرجان البحر

الأزرق يليق بها.. بلقيس تتألق بإطلالة ناعمة في افتتاح مهرجان البحر

كتبت- نرمين ضيف الله:

ظهرت الفنانة يسرا اللوزي في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة، بإطلالة ساحرة.

وأطلت يسرا بفستان أنيق باللون الأصفر بقصة الأوف شولدر، والأكمام المنفوشة، مصحوبة باكستنشن.

ونسقت يسرا اللوزي مع الفستان كلاتش بنفس اللون من الكريستال، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المنسدل علىالجانبين.

ويُقام حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة مساء اليوم الخميس، حيث تنطلق دورته الرابعة التي ستستمر من 5 ديسمبر إلى 14 ديسمبر الجاري.

ويستقبل المهرجان فنانين مميزين من مختلف أنحاء العالم، لمشاركة رؤاهم وإجراء حوارات قيمة حول أعمالهم الفنية، وشغفهم وقصصهم مع المعجبين وعشاق السينما والعاملين في صناعة الأفلام.