بعث المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب برقية تهنئة إلى قداسة البابا/ تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ، وإلى جميع الأخوة المسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد .

وجاء نص برقية التهنئة :



صاحب الغبطة والقداسة / البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية .. تحية إعزاز وتقدير.. وبعد،



بمشاعر يملؤها الود والتقدير، يسعدني بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء مجلس النواب أن أتوجه إلى قداستكم وإلى جميع الأخوة المسيحيين بأسمى التهاني وأصدق الأمنيات بمناسبة عيد القيامة المجيد، تلك المناسبة النورانية التي ترمز إلى أسمى معاني الغفران والانتصار.

وأغتنم هذه المناسبة المباركة، لأعرب عن تقديري العميق لقداستكم، ولدوركم الوطني المخلص في ترسيخ قيم المحبة والتسامح بين أبناء الوطن.

أجدد خالص التهاني، وصادق الدعوات بأن يديم علينا نعمة المحبة، لنستكمل مسيرة وطن تعطرت أرضه بخطوات الأنبياء، وجسَّد للإنسانية عبر العصور قيم التعايش والسلام.

أدام الله بلادنا الغالية واحة للتآخي والاستقرار والأمان.

وكل عام وقداستكم بخير.